毛爸毛媽注意 澄清湖7月起市府代管延續寵物禁入規定

澄清湖大門口有「禁攜帶寵物入園」的告示。（記者葛祐豪攝）

2025/07/17 10:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府與自來水公司簽訂澄清湖風景區代管合約，7月1日起開放全台遊客免收門票，因澄清湖是水源水質保護區，以往就禁止攜帶貓狗等毛小孩進入，目前延續此規定，若有外縣市遊客不清楚，公園處及保全人員會予以勸導，但目前並無罰則。

高雄市政府從7月1日起，正式代管澄清湖風景區，並擴大原本僅限高雄市民免費入園的政策，改為全台遊客皆免收費；原本大門的人工售票亭，目前已經撤掉，改為車牌辨識系統，並聘有保全人員站崗。

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根據市府公布的澄清湖風景特定區場地管理辦法，本場地為水源保護區，禁止或限制從事自來水法第11條及其他污染水源行為；同時禁止攜帶貓狗等動物進入、餵食流浪動物、私設吊床、釣魚捕撈、戲水、吸菸、施放煙火等行為，但針對禁止寵物入園，公園處表示目前管理辦法以勸導為主，並無罰則。

公園處強調，澄清湖是水源水質保護區，禁止攜帶貓狗進入已行之多年，大門口也設有大型的「禁攜帶寵物入園」告示，大多數民眾都能遵守規定；晨起運動的陳姓民眾說，澄清湖7月開放全台遊客免收門票後，有些外地遊客可能不清楚此規定，應多加宣導。

大門保全則表示，若發現有不清楚此規定的遊客，想帶毛小孩入園，都會先勸導，民眾都能配合。

高市府指出，澄清湖風景區由市府代管後，每天派駐保全、行政及園內巡檢人員共14人，另有委託廠商進行園內清潔及設施維護工作，未來將視園內管理情形檢討調整。

澄清湖汽機車入園，7月起全面改為車牌辨識系統。（記者葛祐豪攝）

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