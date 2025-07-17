台美談判「美牛內臟」是否開放引關注 邱泰源：食安均有科學把關

台美關稅談判引發國人對食品安全的高度關注，衛福部長邱泰源（右）重申，衛福部立場一向以「國家發展」與「人民健康」為優先。（記者邱芷柔攝）

2025/07/17 10:20

〔記者邱芷柔／台北報導〕台美關稅談判引發國人對食品安全的高度關注，外界關切美方是否要求我國放寬美牛、美豬標示規定，甚至開放牛內臟進口。對此衛福部長邱泰源今（17日）強調，目前談判內容尚未有相關公告，衛福部無法對外說明，不過他重申，衛福部立場一向以「國家發展」與「人民健康」為優先。

邱泰源上午赴立法院衛環委員會，針對「因應嚴重災情、緊急重大事件，醫療院所承擔救護量能困境及因應台美關稅談判對台灣食品安全相關影響」進行專題報告並備詢。邱在報告時指出，衛福部面對各項食品安全議題，始終秉持「國家至上、食安優先」原則，決策核心包括「民眾健康」、「科學分析」與「風險評估」，台灣身為世界貿易組織（WTO）會員國，相關食品管理政策皆依循國際規範與科學實證，從產地到餐桌每一環節的安全，打造「食在安心、食在放心」的環境。

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會前面對媒體詢問是否有針對美牛內臟進口進行人體安全研究，邱泰源表示，國際談判屬行政院層級，目前尚無具體資訊可對外說明。不過所有政策都會以國際標準、科學根據作為依據，進行審慎風險評估，作為談判與決策的基礎。

此外，針對國內傳出短效型胰島素出現短缺問題，邱泰源也說明，自4月起食藥署即密集召開會議，與國內外藥廠協調調度供應，同時也有必要藥品的通報平台，掌握國內藥品調度情形。衛福部也積極推動臨床替代藥品開發，強化自身製藥韌性，無論國際情勢如何變化，國內供應體系一定要建立好、具備足夠的因應能力。

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