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    台電核三廠除役不忘偏鄉 希望種子續深耕

    台電公司與恆春基督教醫院攜手推動的「希望種子計畫」，今年邁入第十九年。（記者蔡宗憲攝）

    台電公司與恆春基督教醫院攜手推動的「希望種子計畫」，今年邁入第十九年。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/17 10:02

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台電公司與恆春基督教醫院攜手推動的「希望種子計畫」，今年邁入第十九年，即使核三廠即將步入除役階段，這份對偏鄉教育的承諾未曾動搖。本周仍舉辦年度「希望種子計畫」，期盼這份愛與關懷在恆春半島持續傳承，點亮學童未來。

    「希望種子計畫」自二○○六年起，台電與恆基合作，透過暑期課輔班為偏鄉弱勢家庭補足教育資源，減輕家長負擔，讓孩子在關愛中成長。台電表示，計畫不僅是陪伴，更希望啟發學童回饋故鄉的熱情。活動中，高士村村長余右偉、四林村村長曾美娟皆感謝台電十九年不間斷的付出，讓原鄉部落感受到溫暖與希望，成為孩子成長的堅實後盾。

    多年來，「希望種子」已見成果，不少受助學子選擇返鄉，投入社區服務與公共事務，實現「根留故鄉」的願景。恆基院長顏簡美珠指出，核三廠雖面臨除役，但台電對地方的承諾從未改變。核三廠早已融入恆春，如家人般與社區緊密相連，持續以實際行動支持偏鄉教育，讓希望的種子在這片土地上持續萌芽。

    台電表示，未來將延續這份愛與責任，與恆基攜手讓「希望種子計畫」成為恆春半島永續發展的一環。活動現場，學員們承諾將學長姐的經驗與愛傳遞下去，期盼這份溫暖繼續在原鄉部落流動，為下一代點亮夢想與未來。

    台電公司與恆春基督教醫院攜手推動的「希望種子計畫」，今年邁入第十九年。（記者蔡宗憲攝）

    台電公司與恆春基督教醫院攜手推動的「希望種子計畫」，今年邁入第十九年。（記者蔡宗憲攝）

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