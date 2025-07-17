彰化泡水機車每台補助2000元 苦主亮出維修單喊「不夠」！

因為機車泡在地下停車場好幾天，牽上來時全是泥巴。（圖由民眾提供）

2025/07/17 10:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府昨天（17日）公布泡水車慰助金，汽車上限2萬元，機車上限2000元，鹿港鎮龔姓女子表示，她住在公寓大樓，停在地下停車場的2部機車全淹了，2車的維修費就花了3萬元，慰助金根本不夠！

龔姓女子指出，鹿港七八水災創下半世紀最慘重災情，連從來不曾淹水的中正路都淹了，她住的大樓地下停車場也淹了，她的2部機車來不及牽，整整泡在水裡3、4天，等到地下室的水抽光了，地上不會濕滑，每部機車必須出動3人，才能牽到大樓外面馬路上。

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龔姓女子表示，由於鹿港地區有太多的淹水車，鎮上機車行幾乎都是大爆單，有的車行聽到機車泡了4天的水，直接建議「報廢領4500元」，因為要維修就是要「等很久」，但她因為有2部機車，每部都是7萬多元買的，騎了6年多就要報廢的話，光是買新的就要花上將近20萬元，看看荷包決心修理就好。

由於鹿港鎮上的機車行維修大滿單，龔姓女子最後是找到朋友在埔心的機車行，特地開車來載她的泡水車，全數零件拆除，清洗，晾乾，再一一檢修，光是保險絲就燒掉7條，2車就花了3萬元修理，忍痛也是要花下去 。

她表示，縣府公布泡水機車每部2000元慰助金，真的完全不夠，只能說是「有總比沒有好」，不然的話，她因為停電，冰箱食材全丟至少就損失將近1萬元，每個鹿港人都是受災戶。

龔姓女子泡水機車由埔心朋友載取維修，每部就要15000元。（圖由民眾提供）

泡水機車必須整部拆除清洗晾乾與檢修。（圖由民眾提供）

彰化縣七八水災重創鹿港，連鹿港警分局與周邊道路都淹水。（圖由民眾提供）

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