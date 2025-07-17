揭台師大「沉默結構」如「吃人機器」 教授黃涵榆求外界持續關注

國立台灣師範大學女子足球隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。該校英語學系教授黃涵榆則是在臉書發文直言，校內長期存在一種「沉默結構」，讓不公義的制度得以延續，形同「一部大型的吃人機器」。（圖擷自threads）

2025/07/17 11:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，校方在事發後的處置又讓外界質疑避重就輕、敷衍了事，引發社會憤怒。該校英語學系教授黃涵榆則是在臉書發文直言，校內長期存在一種「沉默結構」，讓不公義的制度得以延續，形同「一部大型的吃人機器」。他除了列舉曾看到的問題，也提出呼籲「懇求各位台灣公民持續關注事件發展，加害者尚未承擔罪責，受害者的正義還未到來」。

黃涵榆籲政院跳過教育部 召集調查小組進駐師大

立委陳培瑜去年11月踼爆台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，教練周台英涉及用畢業學分施壓、對女足隊員涉違法抽血，甚至挪用受試者經費及進行精神霸凌等，台師大第一時間卻稱指控並非事實，在調查後也僅是撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年，直到近日受害者披露更多證據，在輿論嘩然下，校方昨日才表示將依教師法審議「暫時停聘」周台英之處置，並於兩週內盡快完成相關懲處。

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黃涵榆在臉書發文指出，「大家可能很好奇，台師大發生這麼重大的學倫、人權和刑事事件，有參與其中和校內老師會有什麼反應」。他表示，到目前為止，顯然還是處在「沉默的大多數」。並指「他們有什麼看法我不得而知，也許傾向上把表態看得非常不堪，認為只有像我這種好管閒事的人才喜歡表態」。

黃涵榆直言「我其實並不喜歡說太多話，但是基於作為師大一份子，作為一個有良知的學術工作者，作為一個女兒的爸爸，學生的老師，種種的身份，都無法讓我坐視不管，悶不吭聲」。

黃涵榆也指出，「當發生重大道德危機的時候，地獄最熾熱的地方留給保持中立的人」，那當然是自以為是的假中立。他也不會忘記，任何一個極端的政權都有「沉默的多數」的支持。

黃涵榆批評，這樣的結構，恐怕在本校存在已久，恐怕也是大多數台灣教育單位的常態。對此他也舉出例子，像是在該校的校級會議，比較具有進步性的提案很難受到支持，提案者經常孤軍奮戰，也很難獲得理念相近的戰友聲援。行政單位代表（包括主席）的立場，幾乎就是大沉默的多數的立場。

黃涵榆也舉例，有一年學生代表提案公館校區中正堂更名的提案，他剛好是校務會議代表，發言表示支持。投票結果贊成票只有二十出頭。又有一年他擔任獎懲會議委員，討論獎懲制度，他主張取消修業年限，並提出只要學生有心，不論多久，學校都應該給他們機會，學校不應該是懲治學生的機構。但他卻被冷嘲熱諷，其中也包括有法律背景的代表。

黃涵榆也指出，在工會校內助理權益抗爭期間，有行政人員甚至用「垃圾」稱呼工會成員，連要求校方公佈助理雇用和投保狀況，都一再被拒，他也感嘆「這些陳年往事要多少就有多少」。

黃涵榆直言「整個來說，校內各處所就是一片祥和，但是無聲的暴力未曾停止過」，並指「我就不多談近幾年來發生的一些霸凌、性平和學權相關事件的處理方式，學生的權益並沒有得到重視，更別說放在第一位。發生事情的處理態度，都和這幾天的抽血事件如出一轍」、「處置沒有完成限期升等的個案肯定非常明快」。

黃涵榆也提到，「我不認為一切都可以歸咎於師範體系，我自己就是這個體系出身的。當然有結構性的因素，但是結構還是需要有人實現才能產生效用」。

黃涵榆也質疑，「現今能進得了師大的學者，在學術上絕大部分都有過人之處，但法律與人權意識、道德良知和勇氣，以及對於教育和學術工作的自我定位，自己如何面對所教導的年輕學子，種種因素使得他們（被）選擇成為沉默的多數。如果有惡的結構，也是因為這樣才產生效用，，變成一部大型的吃人機器」。

黃涵榆在文末也指出，「還沒學會吃人的孩子也許還有，救救他們」、「還沒開始吃人的學者也許還有，也許！」，並呼籲「懇求各位台灣公民持續關注事件發展，加害者尚未承擔罪責，受害者的正義還未到來」。

黃涵榆後續也發文提出，「強烈建議行政院直接跳過教育部，召集專業人士組成調查小組進駐師大，配合檢調全面清查所有人事物證」。他也強調「我沒有主張軍警治理校園，而是說要避免『大學自治』成為冗長程序到最後不了了之」。

黃涵榆說明，「學校行政自己本身就是需要被調查和究責的對象，體育學院自己也脫離不了關係，再循常態性的三級三審處理，完全沒有正當性」、「師大高層有沒有心大破大立，就看能不能開誠布公自請調查，誰該承擔什麼罪責，坦然面對」。

黃涵榆也直言，「國科會已經宣佈，校方若繼續避重就輕推卸責任，最重處罰將停止台師大所有計畫補助與申請。到時候我就看沉默多數會不會清醒」。

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