台師大抽血案爭議 邱泰源：衛福部配合查明究責

針對台師大抽血案，衛福部長邱泰源今（17日）強調，將與教育部合作，釐清責任歸屬，同時會啟動心理支持機制，全力照顧受害學生身心健康。（記者邱芷柔攝）

2025/07/17 09:42

〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足教練周台英被控強迫學生「抽血換學分」，引發社會譁然，衛福部長邱泰源今（17日）強調，學生的受教權絕對不可受到傷害，這是「沒有模糊空間」的原則，至於血液檢體流向與採檢過程是否違規，衛福部將與教育部合作，釐清責任歸屬，同時會啟動心理支持機制，全力照顧受害學生身心健康。

台師大女子足球隊學生被迫連續14天配合每天3次抽血人體試驗，還要求學生回繳受試者費用作為球隊公積金，外界更質疑該研究涉及非醫事人員抽血。邱泰源今天上午出席立法院社福及衛環委員會，會前接受媒體聯訪時表示，此案主管機關為教育部主責，衛福部會全力協助調查，查清真相、依法究責。

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邱泰源表示，學生的受教權絕對不能受到傷害，這一點「沒有模糊空間」，衛福部將與教育部共同釐清相關責任。他強調，衛福部也會啟動心理支持機制，針對受害學生的身心狀況與生活困境，提供最妥善的協助與照顧。

針對血液檢體的流向是否已釐清，邱泰源說，目前仍在調查中，主管機關為教育部，教育部正密切進行相關調查，衛福部也會全力配合，一起查明真相並追究責任。至於外界質疑是否由非醫事人員執行抽血，涉嫌違法，邱泰源回應，相關計畫的主持人及其執行方式都需全面了解，待調查釐清後，將依法究責。

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