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    超扯！屏東廟前老榕被水泥與花台封死 護樹團體傻眼

    屏東麟洛「湧源堂」前1棵老榕樹，被民眾發現遭水泥與花台封死。（圖擷自高雄愛樹人臉書，民眾吳宗憲提供）

    屏東麟洛「湧源堂」前1棵老榕樹，被民眾發現遭水泥與花台封死。（圖擷自高雄愛樹人臉書，民眾吳宗憲提供）

    2025/07/17 09:54

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕屏東縣麟洛鄉「湧源堂」前1棵老榕樹，被民眾發現遭水泥與花台封死，讓護樹團體「高雄愛樹人」傻眼，有網友發起「一人一通電話救榕樹」；記者今天（17日）上午致電廟方，接電話的婦人表示「我不知道」，就立刻掛掉電話。

    從事景觀設計的吳姓民眾，發現屏東縣麟洛鄉「湧源堂」前的1棵老榕樹，竟遭水泥與花台封死，把照片貼在臉書上；與吳姓民眾是臉友的「高雄愛樹人」團長莊傑任看了後表示，這棵老榕樹原本沒有花台覆土，樹根可以輕鬆呼吸，原本沒有水泥，現在都只剩下窒息。

    莊傑任提醒，今年逢甲大學校園的老榕樹，因為花台覆土，導致爛根倒樹壓死人；多年前，高雄三民區義勇寺榕樹因花台覆土，無風自倒壓死人，廟方賠了500萬元以上。

    莊傑任昨天致電給廟方總幹事，說明案情的嚴重性，建議把花台拆除、水泥拆掉，但對方只說「謝謝」，他話還沒講完，直接被掛電話。

    其他網友紛紛表示「超扯的，用膝蓋想也知道這樣樹會死」、「太離譜了」，也有網友發起「一人一通電話救榕樹」行動；記者今天上午也致電廟方，但接電話的婦人表示「我不知道」，就立刻掛掉電話。

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