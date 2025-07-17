快儲水！台中10區今臨時停水29小時 影響15.8萬戶

台水搶修漏水，今早7時起至明（18）日12時停水，包括中、西、東、南、北區、北屯、西屯、南屯、烏日、潭子等區部分里別停水，停水戶數約15.8萬戶。（圖由台水第四區處提供）

2025/07/17 09:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕快儲水！台中市潭子區僑忠國小側門人行道今（17）日凌晨2時發生600mm閥類漏水，位處於交通要道，需緊急搶修，台水公司第四區管理處今早7時起至明（18）日12時停水，包括中區、西區、東區、南區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、烏日區、潭子區等區部分里別停水，停水29小時，停水戶數約15.8萬戶。

第四區管理處表示，這次停水，包括台灣大道以南、鐵路以北、環中路以東的區域，加上太原路23段以南、中清路一段以東、五權路及三民路3段以北、北屯路以西區域，第四區處在今天上午陸續擺設臨時取水站74處，並調派水車巡迴補水，詳情可上台水停水公告網站。

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第四區處表示，這次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水，惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時，尚請見諒。

停水範圍︰（約15.8萬戶）

1.中區:中華里、光復里、公園里、大墩里、大誠里、柳川里、綠川里、繼光里。

2.東區:新庄里。

3.南區:崇倫里、樹德里、福平里、福順里、西川里。

4.西區:三民里、中興里、公平里、公德里、公正里、公民里、公益里、公舘里、利民里、双龍里、吉龍里、和龍里、土庫里、大忠里、安龍里、平和里、廣民里、後龍里、忠明里、忠誠里、昇平里、東昇里、民生里、民龍里、藍興里。

5.北區:中正里、六合里、淡溝里、崇德里、建興里、賴村里、賴福里、金龍里、頂厝里。

6.北屯區: 仁美里、松勇里、松強里、松茂里、舊社里、仁和里、松和里、松安里、平田里、平福里、平興里、平順里、松竹里、北京里、北屯里、北興里、平昌里。

7.西屯區:何南里、何成里、惠來里、潮洋里、龍潭里。

8.南屯區:三厝里、三和里、三義里、南屯里、同心里、向心里、大同里、大業里、大興里、大誠里、惠中里、文心里、新生里、楓樹里、永定里、溝墘里、田心里、豐樂里、鎮平里、黎明里。

9.烏日區:九德里。

10.潭子區: 家福里、家興里、甘蔗里、福仁里、頭家東里、頭家里。

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