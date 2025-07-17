「薇帕」將生成東南部防豪雨 專家：估下週還有新颱接近東部

今各地大致為多雲時晴午後轉多雲短暫雨或雷雨天氣，大台北地區氣溫仍偏高，局部有35-36度高溫出現，建議多補充水分、做好防曬措施。（資料照）

2025/07/17 09:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在菲東外海熱帶低壓持續發展，最快今（17日）下午增強為第6號颱風「薇帕」，預估未來路徑將沿著呂宋島北部海面或是登陸呂宋島向西進入南海，將對恆春半島及東半部帶來明顯降雨，並有發布海上颱風警報機率；預估下週還有新颱風生成，有機會接近台灣東部，需持續觀察。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，颱風「薇帕」即將生成，未來將沿著呂宋島北部海面或是登陸呂宋島向西進入南海，逐漸往西南接近港澳及廣東地區，於下週一（21日）凌晨登陸海口半島。週五（18日）時在巴士海峽及東、南沙島地區將受到影響，並有海警發布機會，請海上作業的船隻要多加注意，對台灣本島影響小，不過將對恆春半島及東半部帶來明顯降雨。

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今各地大致為多雲時晴午後轉多雲短暫雨或雷雨天氣，白天受熱力作用，午後要注意雷陣雨發生，預估降於集中於近山地區，仍有機會往平地擴散，下午時段出門要多留意天氣變化。另外大台北地區氣溫仍偏高，局部有35-36度高溫出現，在戶外工作者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

週五中北部為多雲時陰有天氣，東北部及東半部為陰時多雲有短暫雨或雷雨天氣，中部以南為多雲時晴午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，雖然整體雲量偏多，但在大台北地區及中南部內陸地區受偏東風沉降作用，局部有35度高溫機會。晚間至週六清晨隨著準薇帕颱風通過呂宋島進入南海，偏東到東南風增強，迎風面的東半部及恆春半島雨勢將逐漸增大。

週六（19日）大台北東側、東部、東南部為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，中北部為多雲有零星雨天氣，中南部為多雲時晴午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，預報顯示花東及恆春半島降雨多，有機會達豪雨等級，請在地居民多加注意，並提前清掃排水溝，以免積淹水發生。

週日（20日）隨著颱風接近海口半島，受大低壓帶持續影響，東半部降雨仍明顯，西半部則受南方水氣移入，轉多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，局部偶有較大雨勢，北部為多雲時陰有短暫雨天氣，降雨稍緩和。提醒週日花東地區及中部以南雨勢明顯，要注意偶較大雨勢發生。

雖然準薇帕颱風對台灣本島影響小，不過週六有一熱帶擾動於菲東外海至關島一帶發展，預估有機會在下週一形成第7號颱風，模式預估路徑將西北方移動，將接近台灣東部，並由北部略過，將持續觀察。

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