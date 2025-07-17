獨家》台師大女足抽血案續燒 教育部今中午將見受害學生

台師大女足案續燒，教育部政務次長張廖萬堅（右）今日中午將與受害學生等人會面。左為教育部常務次長朱俊彰（資料照，記者王藝菘攝）

2025/07/17 09:26

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員被迫抽血案續燒，據了解，教育部政次張廖萬堅今（17）日中午將與受害學生簡奇陞等人會面，人本教育基金會、立委范雲、陳培瑜及吳沛憶皆將出席。教育部已組成專案小組，將直接全面了解台師大女足案的疑點。

據悉，教育部專案小組在今日會面中，預計會和受害學生等人共商未來處理流程，對於提供學生諮商輔導及法律權益的協助，了解所有案情內容，並列入專案小組的調查，以及教育部提供的協助。

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雖然教育部尚未收到台師大依規定須給教育部的備查報告，但教育部長鄭英耀昨日在德國怒批，政次張廖萬堅和次長朱俊彰也在昨日說明指，這件案子太荒謬，教育部一定會保障學生的權益，教育部已成立專案小組全面徹查，並會與受害學生站在一起，協助不管是在校生或畢業生爭取公道。

教育部次長朱俊彰也表示，教育部對此案表達嚴格的譴責，此案絕不能輕輕放下，一定要從嚴論處，台師大如無作為，教育部將扣減其國立大學績效型獎補助款。

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