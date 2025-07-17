高雄大型徵才活動登場 月薪上看8萬、逾1500職缺求才

高雄大型徵才活動登場，最高月薪上看8萬，逾1500職缺求才。（圖由高市勞工局提供）

2025/07/17 09:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕7月是求才求職旺季，高市勞工局與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局合作，7月19日上午9時至12時，將在國立岡山農工舉辦「樂業高雄 幸福融融」聯合徵才活動，現場設置「高雄科學園區徵才專區」，將有鴻海、華新科等50家以上廠商，提供超過1500個工作機會，月薪最高上看8萬元。

勞工局表示，此次大型聯合徵才活動，參與求才的廠商包括鴻海、華新科、秀傳醫院、奇美食品、築間餐飲、花季渡假飯店等，平均薪資達3萬元以上，包括築間餐飲區主管職缺起薪達5.3萬元，可寧衛公司電機工程師及儀表工程師起薪4.5萬元，依學經歷或證照最高上看8萬元，鴻海精密職缺待遇4.5萬，其他包括臻鼎科技、群創光電、緯穎智造、川湖科技、和淞科技、捷康半導體、雲雀國際、漢程汽車客運、米香食品等廠商亦開出工程師、技術人員、駕駛員、儲備幹部、內外場人員等多元職缺。

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此外，即將在內門區開幕的野森動物學校之友志代夫股份公司，也加入本次徵才廠商行列，徵求財會人員、動物照護人員、餐廳副理、主廚、領班、服務員等職缺，有興趣投遞履歷之求職民眾，可以當日前往了解。

勞工局同時設有各項就業促進政策的諮詢服務，包括「55 plus就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等獎勵措施，符合資格的求職朋友可立即申請、面試，另為協助青年朋友尋找適才適性的工作，也於現場提供免費「CPAS職業適性診斷測驗」，安排專業顧問進行諮詢服務，徵才活動相關職缺資訊已公告於勞工局訓練就業中心網站。

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