第6號「薇帕」颱風估今日生成 氣象專家曝降雨熱區

「林老師氣象站」發文指出，昨日上午在菲島東部外海生成的TD09，今天就會再增強為今年第6號颱風「薇帕」。初步評估，薇帕颱風將循著環境駛流場的導引，朝西北方向，接近呂宋島或通過巴士海峽繼續前進的機會最大。（圖擷自臉書）

2025/07/17 09:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，目前位於菲東外海的熱帶低壓TD09，預估今日將增強為今年第6號颱風「薇帕」，預估未來將通過巴士海峽或呂宋島北端，並進入南海，週五至週六的上半天將會是最接近台灣的時間，包含東部、東南部及南部都是可能的降雨熱區，東半部及屏東有「大量降雨」的潛勢，且要格外留意山區的累積總降雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨日上午在菲島東部外海生成的TD09，今天就會再增強為今年第6號颱風「薇帕」（Wipha）。初步評估，薇帕颱風將循著環境駛流場的導引，朝西北方向，接近呂宋島或通過巴士海峽繼續前進的機會最大。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」說明，目前各國的數值模式對運動路徑的看法已趨於一致；假若薇帕颱風實際運動路徑再往北調一點，就會比較靠近台灣，屆時影響的程度會增大，影響的時間也會拉長到20日。至於影響的關鍵有二，一為在南海至菲島東部外海的大低壓帶內，不同擾動的角力結果；另一則需視太平洋高壓東退或西伸的狀況而定。

「林老師氣象站」提到，目前預測，薇帕颱風最接近台灣的時間，會落在週五至週六的上半天；迎風面的東部（包含宜花東）、東南部及南部都是薇帕颱風可能帶來的降雨熱區；尤其是，山區的累積總降雨，要特別注意！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日晴午後多雲、仍炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，明日西半部晴朗午後雨，下午起「薇帕」外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。週六、下週日「薇帕」通過巴士海峽或呂宋北端、進入南海，東半部及屏東有「大量降雨」的潛勢。下週一至週四則與「季風低壓」挾帶的大量水氣，以及另一「熱帶系統」在其內發展與動向有關，預估仍是「不穩定」、易致災的環境。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「薇帕」將於今日下午成形。最新歐洲系集模式模擬路徑顯示，「薇帕」將通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東。至於美國系集模式的模擬路徑也很類似。

不過吳德榮也提醒，發布「海警」的機率雖降低，但還不能完全排除。此外，下週一至週四的各國模式顯示，「季風低壓」內還有另一「熱帶系統」發展，且不乏具有威脅的模擬路徑，至於具體發展仍有待觀察。

吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「薇帕」將於今日下午成形。最新歐洲模式模擬路徑顯示，「薇帕」將通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東。至於美國系集模式的模擬路徑也很類似。（圖擷自氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法