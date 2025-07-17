台師大女足案續燒 吹哨者簡奇陞：要吼到獲得真誠道歉為止

台師大女足球員學生簡奇陞表示，終於開始，要吼到台師大真誠回應為止。（資料照）

2025/07/17 09:13

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員被迫抽血案續燒，球員學生簡奇陞受訪表示，去年就說要銷毀資料，教育部和台北地檢署說要查，質疑能查到什麼，但她不在意「血」去了那裡，在意的是，她們還在等一句「真誠的道歉」，就像台師大的校訓「誠正勤樸」，而非道歉了還要酸學生說「誤會」，不希望再發生在其他人身上，所以「吹哨子」，「哨子都吹了，就吹大聲一點」，吹到對方會怕，吹到被欺負的學生知道有管道、不會走投無路，吼到台師大真誠回應為止。

簡奇陞說，在意的是未竟事物過不去，離開的球員的心結要怎麼解開，卡在喉嚨裡好幾年的話，好不容易才說出來，教育部不可能還學籍或讓學生重新入學，但仍期待教育部認真作出決議，討論怎麼還這些人應該拿到的，諮商資源和心理支持很重要，還要再跟教育部討論，台師大回應指合作的諮商室可用，但離開台北的學生不可能為此來台北，早就在諮商的人已付出諮商師費用，沒有要教育部給諮商費用，但應提供多一點諮商據點，不要局限在台北。

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對於過往一天抽幾CC的血，抽血的人是誰，簡奇陞說不在意，在意的是受的委屈，師大假裝聽不見，吼到師大，回應為止，一直都希望師大認真回應，如果是為了換學業才要爆料檢舉，不用拋頭露面，只要跟教練說不讓她畢業，她就提告、就跟媒體爆料，但只要站上檯面就失去談判籌碼，不希望再發生其他人身上，哨子都吹了，就吹大聲一點，吹到對方會怕，吹到受害者和受委屈者知道有管道、不要走投無路。

對有人質疑「人本」蹭熱度？簡奇陞說，沒有浮上檯面的事情不代表沒有發生，人本基金會和立委陳培瑜、立委范雲去年開始一直就在幫忙，沒有教育部給台師大的公文，這件事會有今天的進度？沒有人在蹭，重點是「人被欺負，學生的人權被剝奪。」人權是全台灣人唯一的立場、共同的價值，身為民主社會該有的共同價值。

簡奇陞表示，國科會已經有來問，對於研究論文未顯示要用血，到底血去那裡，她不知道，國科會、台師大都不知道，到底誰知道血去了哪裡，但那是人民要的公道，講到氣憤時，是因為同學、 學姐、學妹的臉浮上來，想到她們崩潰、被逼到走投無路的樣子，這麼好的大學竟發生這樣的事。

簡奇陞也說，台師大學術倫理委員有委員很正義，說事態嚴重，主張應要普查，應該要去問學生，但學術委員會紀錄竟說電訪了10個學生，學術委員會的紀錄是否造假，台師大要出面說明。

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