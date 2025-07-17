匝道施工小球員無處打球 霧峰高架橋下闢簡易棒球練習場

在台中市議員林碧秀奔走下，將在霧峰丁台里國道三號高架橋下闢設少棒簡易棒球練習場，供小朋友打球。（記者陳建志攝）

2025/07/17 08:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中騎士社區棒球隊原本在大里立善橋旁的高灘地打球，但因台74線快速公路北出匝道銜接立善橋的工程施工，造成小球員無處打球，台中市議員林碧秀得知後四處尋找合適場地，在立委顏寬恒、楊瓊瓔協助下由公所認養國三在霧峰高架道路下的空地，在教育部體育署補助350萬下，斥資700萬興建簡易少棒棒球練習場，近日動工預計年底完工。

台中市議員林碧秀表示，騎士社區棒球隊是為了讓沒有加入學校棒球隊，但喜歡棒球的小朋友也能開心打球圓夢，許多小球員都是大里、霧峰地區的小孩，之前都在大里立善橋旁的高灘地簡易棒球場練球，但因進行十九甲北出匝道工程，必須另覓球場。

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林碧秀表示，得知球隊的問題後，在大里、霧峰區盤點適合的地點，發現霧峰丁台公園對面國三高架道路下方的空地適合興建簡易球場，不過因是高公局的土地，須取得高公局的同意進行認養，在立委顏寬恒、楊瓊瓔協助下順利認養土地，並爭取到體育署補助350萬，加上市府350萬配合款，斥資700萬闢設簡易棒球練習場。

霧峰丁台里長施豐碧表示，位於國三高架橋下的這塊土地，過去長期閒置，對於在此闢設棒球場樂觀其成，希望能在一旁繼續開闢溜冰場、滑板場等場地，讓這裡成為運動園區，提供霧峰民眾更多元的運動休憩空間。

霧峰區長張慶庸表示，經公所跟高公局認養代管國三高架橋下的空間，將闢設少棒簡易棒球練習場，近日已開工，工期6個月，預計年底前完工，將會先移植現有喬木，鋪設紅土和草皮，並設置攔球網和圍網，提供社區民眾使用。

為了讓喜歡打棒球的小朋友有場地可打球，林碧秀議員爭取霧峰國道三號高架橋下空間闢設少棒簡易棒球練習場。（記者陳建志攝）

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