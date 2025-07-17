批台師大校方官官相衛 周偉航：應處理「共犯結構、運動學閥」

台師大女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。周偉航對此發文強調，應該要處理的是「共犯結構、運動學閥」，並列出在這當中有責任的相關人士。圖為立委踢爆此案並與受害者一同開記者會。（資料照）

2025/07/17 10:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，甚至涉由非醫事人員採血，不僅引發社會憤怒，也讓外界質疑為何在大學校園裡能發生這種事。作家周偉航對此發文強調，應該要處理的是「共犯結構、運動學閥」，並列出在這當中有責任的相關人士，他認為這鐵定不是只有一個人的責任，並批校方集體官官相衛，賭的就是「一般人不懂體育圈，兩三天風頭過了」，他為此也嗆「每一個蓋章的都是共犯，不要想跑」。

作家周偉航昨在粉專「特急件小周的人渣文本」就先PO文指出，為什麼說要處理的是「共犯結構、運動學閥」，他為此列出「有責任的包括」，「1.指揮抽血的教師、2.與合作該計劃研究的教師、3.執行抽血的人、處理分析血液的人（未依標準流程）、4.審查核可該研究計劃的老師、5.審查同意該計劃論文的老師、6.第一次有學生檢舉時，調查本案然後壓案的老師、7.最近事情鬧大後 評鑑本案然後從輕發落的老師」，並指「搞不好還有8.在背後居間穿梭弄錢 案發後要求大事化小的學閥大老」。

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周偉航也強調，「這鐵定不是只有一個人的責任」，並質疑「師大也不是效能不彰所以輕放，而是集體的官官相衛，他們賭的就是一般人不懂體育圈，兩三天風頭過了，他們就還是可以過爽日子，老在扯什麼國家榮譽全靠他們，千萬不能下台」。

周偉航今上午再度發文表示，「師大抽血案，我認為可能會有延伸的兩個方向」，「1.抽血的營養金說是不見得有發給個人，而是充入公積金。這些公積金呢？用在哪邊？」，他也質疑「再進一步講，如果抽血有營養金，原來是編在哪個計劃項下？怎麼核的？」，若是「帳不清，就是貪污案」。

周偉航也指出，「2.再來，是研究上說有過倫理審查，但沒有倫理審查編號。那初步看來就是偽造文書，根本沒送件去審，自己瞎掰有審過」、「但為什麼這些研究經費可以核可和核銷？審查的人是誰？必要的條件缺漏，為什麼一路都可以核？」他對此也直言「每一個蓋章的都是共犯，不要想跑」。

周偉航在留言區也比喻「你去考駕照，只用聲稱的方式說自己健檢有過，沒有健檢編號，這樣監理所也給你過關。這樣何止雞腿換駕照，這駕照可以換一堆人的牢飯了」。

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