「薇帕」颱風恐形成 南投山區這3天注意強陣風

輕颱「薇帕」恐形成， 南投高山18日晚間起3天有強陣風，民眾從事登山活動要特別小心。（資料照，記者張協昇攝）

2025/07/17 08:50

〔記者張協昇／南投報導〕熱帶性低氣壓TD09最快今天將形成今年第6號颱風「薇帕」，受到其外圍環流影響，南投縣3千公尺以上高山易有局部較強陣風發生，尤以明（18日）晚至7月20日下午陣風最強，氣象署日月潭氣象站建議民眾這段期間，應避免前往高山溪谷活動，且山區易有濃霧視線不佳，民眾駕車行駛山區也要慎防樹倒、落石。

根據中央氣象署預報資料顯示，熱帶性低氣壓TD09於昨天（16日）早上形成，若沒有意外，最快將會在今天成為今年第六號颱風「薇帕」，並持續往台灣、菲律賓方向前進，雖預估直接侵襲台灣機率較低，但外圍環流仍會對台灣造成影響，不容輕忽。

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氣象署日月潭氣象站指出，明晚至20日下午，南投縣3千公尺以上高山將有強陣風發生，並有局部較大雨勢及雷擊，民眾應避免前往高山溪谷從事登山等活動，且山區易有濃霧視線不佳，請居住高山地區的民眾特別注意路況小心慢行，遠離懸崖、山頂，留意強陣風、強降雨，民眾駕車行經山區，也應慎防雷擊、樹倒、落石可能造成的危險。

輕颱「薇帕」最快17日形成，受其外圍環流影響 南投高山18日晚間起3天有強陣風，圖為合歡北峰。（資料照，記者張協昇攝）

熱帶性低氣壓TD09預估路徑，19、20日兩天離台灣最近。（圖截取自中央氣象署）

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