台師大刪除周台英道歉信試圖止血 網友續轟：醜陋至極！

台師大校方日前在臉書發6點聲明，並貼出女足教練周台英的165字道歉信內容，慘遭網友砲轟「毫無誠意」，該篇文章昨已下架，昨晚9時左右換上校長吳正己的8點聲明，不過網友不領情，持續留言批評。圖為台師大校長吳正己。（資料照）

2025/07/17 08:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。台師大校方日前在臉書發6點聲明，並貼出女足教練周台英的165字道歉信內容，慘遭網友砲轟「毫無誠意」，該篇文章昨（16日）已悄悄下架，昨晚9點左右換上校長吳正己的8點聲明，不過網友依舊不領情，持續留言批評。

台師大昨將舊聲明刪除，改貼校長吳正己的8點聲明，文中表示：「女足球隊學生在未獲妥善知情同意的情況下，長期配合研究抽血，且在師生關係不對等的權力結構下，遭遇言語威脅與心理壓力。」吳正己指出：「經本校研究倫理委員會調查與校園霸凌防治委員會審議，已確認涉案教師違反倫理規範，並構成對學生之霸凌。」

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吳正己表示，此次事件是學校管理與監督的失責，學校會全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任。此外，聲明中也列出8點處理辦法及改進方向。

不過台師大臉書粉專發出最新聲明後，仍止不住網友怒火，許多網友留言批評：「真的有歉意就不會po出上一篇荒腔走板的道歉文，還發限時動態，深怕大家沒看到師大在停損。真是令人生氣。」、「非得上新聞了，輿論擋不住了，才願意道歉，醜陋極了。」、「包庇有問題的老師，鬧大了才出面回應？」、「暫時停聘？根本該直接開除！無恥！」、「所以貴校承認一開始的調查結果是在說謊欺騙社會大眾跟包庇老師了嗎？」、「我怎麼看不出跟之前的道歉聲明差在哪？」

也有校友對於台師大發生此事感到心寒，並留言：「師大作為台灣教育的表率，應從嚴不從寬。」、「身為師大校友，對於校方讓百年招牌蒙塵，實在很失望氣憤。」、「請母校慎思為什麼前一篇聲明如此引起眾怒。」

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