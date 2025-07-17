台師大生拒抽血遭退隊 她自曝那天「路邊撿到阿伯」引網熱淚

國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。同為受害者的簡奇陞出面控訴時，更勇敢摘下墨鏡表示「需要遮遮掩掩的，不應該是我」，讓外界十分不捨。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/17 08:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，甚至涉由非醫事人員採血，引發社會震驚和憤怒。同為受害者的簡姓女學生（簡奇陞）出面控訴時，更勇敢摘下墨鏡表示「需要遮遮掩掩的，不應該是我」，讓外界十分不捨。臉書粉專「存在日曆」昨晚刊出一則貼文，並指投稿者為簡奇陞，文中描述她被師大女足退隊那天「在路邊撿到一個阿伯」。感人經歷也再度引發網友熱議，並紛紛為她加油打氣。

該文指出，簡奇陞在被球隊退隊的那個深夜，「騎著小破車在環河東路上散心，眼淚滿到快滴下來，突然看到一個阿伯蜷縮蹲在馬路邊」。她表示「叫了阿伯好久他才醒來，從瘦弱的臂彎裡抬起頭看我，他滿臉都是汗珠，混濁的眼球讓我想起了爺爺」。

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簡奇陞說：「從阿伯零碎的話語裡，我拼湊出『板橋文化路』、『富邦銀行』、『全家』等關鍵字，決定賭一次，把他送去那裡」。她也透露「一路上，阿伯斷斷續續的說，他太太身體不好、小兒子是外科醫生，救人一輩子自己卻年紀輕輕死於心肌梗塞，他出門就是為了辦死亡證明，但忘了回家的路。」

簡奇陞形容：「我從後照鏡裡看著阿伯的臉…不禁有點心酸。如果未來某天，我爸老了，也發生了類似的事，希望也能有人問問他需不需要幫忙。如果善能循環，我希望他們都能回到我愛的人身上。」

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所幸當天後來順利找到阿伯的家，當時「鄰居們衝出來唸他，也感謝我」。簡奇陞說「我想我暫時不會過得太順利，跟伯伯一樣，暫時找不到回家的路」、「但至少在遇見阿伯的這天，我覺得自己好爛的這陣子，提醒了我，我沒辦法決定生活中會遇上多少不如意，也無法改變別人如何對待自己，不過我可以決定，自己要成為怎樣的人」。

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「存在日曆」小編在留言處也發文指出：「這是大家不知道的簡奇陞。前天收到這篇投稿的時候，開頭寫著被退隊，仔細看才發現，投稿者是女足抽血案的吹哨者。但這篇文章完全沒有提抽血換學分的故事，而是她被學校退隊當晚的故事。她沒有找人抱怨喝酒發洩，而是花了大半個晚上，送一個迷路的阿伯回家。」

小編表示，「大家只看見鏡頭前剛直憤怒的她，只知道事實，但那一個年輕生命對社會對自己的迷惘，她從來沒有講出來過」、「我要做個好人嗎？做好人這麼難，我還要做個好人嗎？」

對於簡奇陞分享的這篇故事，小編也直言「簡同學真的，有成為她想成為的人吧」，同時也呼籲「請大家多關心師大女足抽血事件，她們剛在立法院開完記者會，非常需要延續熱度」。

其他網友也紛紛留言「看了好難過......」、「我們的教育和社會養育了這麼一位才華洋溢美麗心善的女孩，卻差點被萬惡的大人捏碎」、「加油，妳很勇敢，社會要還你們一個公道」、「不用遮掩的勇氣，加油」、「天啊，她真的很棒，是社會的大人對不起她」、「被退隊不是人生終點，您的良善才是最珍貴，妳找到沒有被遺漏的自己」。

也有網友分享，簡奇陞在自己的臉書頁面上有更完整的描述了當天幫助阿伯的詳細過程，留言處也可看到網友大讚她是一個很溫暖又有正能量的人，並希望她繼續加油、相信自己。

臉書粉專「存在日曆」昨晚刊出一則貼文，並指投稿者為簡奇陞。該文描述她在被師大女足退隊的那天，「在路邊撿到一個阿伯」。感人經歷也再度引發網友熱議，並紛紛為她加油打氣。（圖擷自臉書）

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