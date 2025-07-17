午後雷雨警戒！高溫上看36度 熱帶低壓恐成颱

中央氣象署表示，今天大台北及彰化有局部36度以上高溫發生機率，且中午前後紫外線偏強。（資料照）

2025/07/17 07:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（17日）清晨至上午中南部地區有零星降雨機率，不過降雨範圍較小、也較短暫，其他地區為多雲到晴，午後要留意局部短暫雷陣雨，尤其各地山區及南部地區對流發展旺盛，有局部大雨發生機率。晚間風向轉變，東半部地區也逐漸有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，尤其大台北及彰化有局部36度以上高溫發生機率，近中午前後紫外線偏強。至於各地低溫約25至28度。離島天氣方面，澎湖多雲，氣溫27至31度；金門多雲，氣溫28至34度；馬祖多雲，氣溫27至31度。

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菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1190公里海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，行進方向以通過呂宋島北端陸地後進入南海，再朝廣東方向前進的機率較高。週五（18日）開始到週日（20日）受其外圍環流影響，東半部、恆春半島有大雨或局部豪雨發生機率。

空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後南部地區有局部大雨發生機率。

週六（19日）、週日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及恆春半島有大雨或局部豪雨發生機率。

下週一（21日）至下週三（23日）東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 35 27 ~ 35 28 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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