台師大抽血案研究倫理遭質疑 姜冠宇：合法人員都知不可頻繁多次抽血

圖為前台師大女足隊員發文曝光連續12天的抽血實驗紀錄。（受害者授權提供，本報合成）

2025/07/17 07:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，甚至涉由非醫事人員採血，引發社會震驚和憤怒。衛福部族表示將督促教育部全面檢討此次研究案的倫理審查流程，並指「IRB（人體研究倫理審查）要整個翻過來查一遍」。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇發文指出，不論有無侵入人體，只要是蒐集人體或調查行為結果，都要經過人體試驗倫理委員會，他也質疑合法抽血人員都深知不可能頻繁一天多次抽血，並指已經是國科會計畫，應該會提醒要跑IRB才對，質疑「到底是哪個環節出問題？」

醫師姜冠宇在臉書發文指出，其實不論有無侵入人體，只要是蒐集人體或調查行為結果，都要經過人體試驗倫理委員會，而人體試驗倫理委員會不可能通過這種實驗方式才對。

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姜冠宇說明，當初寫這種方法一定會被委員challenge（挑戰），除非真的做的和說的完全不一樣，那就更嚴重。今天曝光有脅迫，那違反知情同意就更嚴重。

姜冠宇也強調，頻繁一天多次抽血，對年輕人來說還不會造成缺血傷害，但是那是累積感染、血管損傷、心理傷害的風險，小一點是靜脈炎，大一點是形成血管內血栓不知道會釀什麼禍。

姜冠宇也提到，合法抽血人員像是醫師、護理師、醫檢師，他們都深知就算是加護病房病人也不可能這樣抽，應該會對同一受試人被高頻抽血有警覺。如果不是專業人員抽血，還未有人造成血管破裂案例，真的幸運。

姜冠宇也指出，人體試驗倫理，當初就是在第二次世界大戰後，大量實驗以不道德與脅迫的方式對戰俘實驗，日後人類社會深思反省所發展出來的規則。如果老師不知道，應該也會被倫理審查委員提醒。

姜冠宇也質疑，「老師不知道『要通過IRB』，理論上都已經是國科會計畫，國科會說明也會提醒這種也要跑IRB才對，畢竟各式各樣的國科會計畫都有，不可能沒相似領域範例」，為此他也提出「所以到底是哪個環節出問題？」

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