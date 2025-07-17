07/17 各報重點新聞一覽

罷免傅崐萁領銜人李美玲說，傅崐萁在公辦電視罷免說明會答非所問，她一上台傅崐萁就中途離席，非常不尊重人。（記者花孟璟攝）

2025/07/17 06:51

自由時報

罷團估至少下架10藍委 選前之夜重回青島東路

首波大罷免投票決戰倒數最後九天，據悉，罷團選在藍營前一天、廿四日先在凱道造勢，選前之夜及開票日將重回立法院外、青鳥行動現場，全台造勢活動屆時將如同青鳥行動般遍地開花。罷團人士受訪評估，此次罷免得分點達十席以上，並透露，基隆市林沛祥、台北市賴士葆有望成為首波罷免案的「驚喜包」。

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探視遭電擊台電員工「大家都在等你」 總統：盼在野黨正視台電辛勞

卅六歲台電員工李元瀚十五日在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，目前在柳營奇美醫院裝葉克膜搶救中，賴清德總統昨天前往探視傷者，在病床邊打氣喊話，「元瀚加油，大家都在等你。」

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門牌混亂 第一時間跑錯地點 花蓮壽豐火警 鐵皮屋民宅4死

花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮平房昨凌晨起火，消防人車獲報出動，一開始跑錯地點，重新確認後趕到火場時，已全面燃燒，屋內六人只有住後棟的六十歲邱男與四十九歲蘇姓妻子破窗逃出，住前棟的蘇女父母、阿姨和妹妹四人均葬身火海。

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聯合報

內政部長稱「風災復原快」遭嗆 環境部長指「光電板無汙染」挨批

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳昨到雲林慰問協助災區的替代役男時表示，颱風造成嚴重財損、農損，但受傷、死亡人數比例降到最低，顯示民眾已有危機感，整體防災系統從防災到災後復原，都非常快。

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台師大「抽血換學分」 女足教練周台英列被告

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪，昨分他字案偵辦，將周列被告，指派打擊民生犯罪專組檢察官偵辦，近日將向台師大、教育部、國科會等調閱資料，不排除傳喚被害人查證後，傳周到案說明。

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中國時報

大罷免喊告急 恐違反選罷法

每逢選舉，愈接近投票日，選情「告急」、「搶救」滿天飛，但現在開始要當心。中選會主委李進勇16日被詢及「投票日前10天，喊『告急』是否違反選罷法？」李進勇先說，若具有「民調外觀」仍違反規定，但1小時後又改口「沒說不能喊搶救」。中選會更在7小時內連發4則聲明，強調接獲檢舉，就要經個案審認。朝野立委與學者認為，李進勇自己有選舉經驗，如此超譯法條，令人不解。

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川普討4千億美元投資 美韓談判卡關

韓國面臨25％對等關稅，正加緊對美談判。《朝鮮日報》16日報導，美方已正式要求韓國設立規模高達4000億美元、 約新台幣11.8兆的「製造業強化合作基金」，支持製造業赴美生產，韓國政府為籌措資金陷入苦惱。美方亦同步施壓韓國開放農產市場，引來業界強烈反對。

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台電員工李元瀚15日在嘉義縣搶修電力遭電擊受傷，賴清德總統昨天前往柳營奇美醫院探視，在病床邊打氣喊加油。（總統府提供）

花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋平房發生火警，消防人員趕到現場已全面燃燒，火勢大又猛。（民眾提供）

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