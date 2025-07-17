三元電池廠續灑水降溫 高雄8電池廠2廠試車中將加嚴操作許可

消防人員持續射水降溫。（記者陳文嬋攝）

2025/07/17 00:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市列管8間電池工廠，全國首座超級電池廠三元能源科技發生爆炸釀15人受傷後，尚有中油等2大廠試車中，環保局一併加嚴操作許可，並強化毒化物管理，消防局加強消防安檢、演練，以避免事故發生。

高雄列管8間電池廠有3大廠必須申請固定污染源操作許可，除了臨海工業區三元能源科技外，還有中油綠能科技研究所目前試車中，另1間試車駁回重提操作申請中。

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三元能源科技發生爆炸釀15人受傷後，空氣污染擴及8公里影響3區，更引發有毒氣體氫氟酸外洩，消防局15日撲滅火勢，16日廠區仍高溫達40度，持續出動人車現場警戒，以雲梯車射水降溫。

環保局針對列管電池廠加強稽查外，一併加嚴操作許可，包括製程區增設溫度控制及阻隔設施，裝設相關空氣污染物監控儀器等，將邀請專家學者現勘從嚴審查，並強化工廠毒化物管理，儲存量達一定規模，應設偵測警報系統。

消防局除要求工廠每年依法辦理消防安全設備檢修申報，以維護消防安全設備正常功能外，每半年實施滅火、通報及避難引導等自衛消防編組訓練，也將加強消防安全檢查、消防演練；勞工局加強稽查工廠職安管理狀況，以確保勞工作業及公共安全無虞。

此外，台泥對外宣稱三元能源科技廠區消防系統運作未達效果，包括溫度感測器與多階段滅火系統等不如預期，消防局表示，經查為業者自行設置以強化廠內安全，並非消防法令所規定應設置消防安全設備，相關設備設置與維護，均由業者自主管理，並非消防局申報或查驗範疇。

消防局指出，三元能源科技設廠營運大約2年，查無業者違規紀錄，近1年辦理消防演練2次，將持續配合相關單位調查起火原因，並檢視工廠整體消防安全設施與計畫是否符合現行規定，以釐清事故責任，並確保未來安全。

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