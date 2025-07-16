首創聯合候補櫃台 金門航空站「最資深」主任洪念慈退休 林義勇接任

交通部民航局副局長方志文（中）跨海主持金門航空站原主任洪念慈（左）、新主任林義勇（右）交接儀式，（金門航空站提供）

2025/07/16 22:41

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部民航局副局長方志文今天跨海到金門航空站，主持原主任洪念慈、新主任林義勇交接儀式，他肯定洪念慈任內首創「聯合候補櫃台」，讓連續假期及天候不正常的有限機位能獲得有效運用，並期許林義勇在既有基礎上，繼續為往來商旅提供更優質的服務。

方志文說，他代表民航局感謝洪念慈長期致力推動金門航空站站務的用心及辛勞，包括促成餐飲賣店進駐、中油航機加油、機場廣告、國際包機首航、小三通行李直掛、離島免稅商店與郵局駐點等便民服務。洪念慈任內首創的「聯合候補櫃台」措施，不僅榮獲交通部創新服務獎，更在第二屆政府服務獎脫穎而出，成為金門航空站最具代表性的創新亮點。

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方志文表示，林義勇學經歷豐富，做事認真負責，榮升金門航空站主任，各方條件都足以勝任，希望金門站在林義勇領導下，能在洪念慈營造的基礎上，再創新猷。

洪念慈1989年進入民航局，2001年2月28日返鄉至金門航空站服務，歷經專員、組長，2008年升主任，是金門航空站第一位金門籍主任，2011年調任台北國際航空站，2015年重返金門站主任；今年7月16日榮退，40年8個月又15天的公務生涯，有一半時間在金門機場服務，是金門航空站在位最久的主任。

新任金門航空站主任林義勇是金門人，1991年初任公職，2003年調回金門服務，從基層的工務員做起，在航空站內歷練完整，曾於2016年榮獲交通部模範公務員。

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