山老鼠獵殺台灣黑熊 林業署求償500萬遭新竹地院駁回

男子何敬忠在竹縣尖石深山盜伐林木時，拿獵槍射殺台灣黑熊與台灣野山羊後烹煮下肚，農業部林業署新竹分署提起民事訴訟、要求何男繼承人連帶賠償500萬元，被新竹地院駁回。（資料照）

2025/07/16 22:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子何敬忠在尖石深山盜伐林木時，拿獵槍射殺台灣黑熊與台灣野山羊後，烹煮下肚，不久死在山上。農業部林業及自然保育署新竹分署認為，中國光是出租貓熊到他國展示，就要收取每隻100萬美元高價，比貓熊更珍稀的台灣黑熊至少價值台幣500萬元，因此提起民事訴訟、要求何男繼承人連帶賠償，然而新竹地院認為台灣黑熊是無主物，依法無從求償，判決駁回。

新竹分署指控，何敬忠明知台灣黑熊係列為瀕臨絕種野生動物，屬野生動物保育法規定之保育類野生動物，不得予以獵捕宰殺，竟於108年8月在新竹縣尖石鄉山區盜伐扁柏、紅檜樹瘤時，因工寮內存放食物被吃，竟設置俗稱山豬吊的陷阱，捕獲1隻台灣黑熊，再持其自製獵槍開槍射殺，並烹煮熊掌等部位食用；此外，何男還射殺保育類野生動物台灣野山羊（俗稱長鬃山羊）1隻，確致國家財產權受有損害。

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檢方起訴全案後移審新竹地院，在審理期間的2022年6月中旬，交保的何敬忠突然人間蒸發，後來被發現陳屍山區，檢警相驗解剖確認是染上武漢肺炎致命。

新竹分署指出，由於台灣黑熊為禁止獵捕動物而無市價，以台灣黑熊族群保育而言，受獵殺而減少數量，勢必須由人工復育，而使得於3到5年後再放養一隻成年黑熊，人工復育費用即為本案所受損害。

分署強調，中國因其貓熊獨特性而為貓熊外交，每年他國所需支付租金高達每隻100萬美元，而台灣黑熊數量遠低於貓熊，更彰顯珍稀性與其價值的高貴，為此請求何男的6名繼承人與2名獵人連帶賠償500萬元，台灣野山羊部分則請求50萬元。

法官指出，我國為保育台灣野生動物資源，制定公布野生動物保育法，遍觀該法均未規定國家對於無主野生動物擁有所有權，而侵權行為損害賠償請求權人，應為該物所有權人，國家既非無主野生動物所有權人，自無從就該野生動物遭獵殺而對獵人求償。

此外，法官認為野生動物保育法已就獵捕、宰殺保育類野生動物者課予刑責及罰金，應足以對獵人達到懲罰效果，最後駁回全案。

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