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    中興新村省主席官邸租出了！特色餐廳有譜 停車場也解決

    中興新村省主席官邸已標租出去，由知達開發公司得標。（記者陳鳳麗攝）

    中興新村省主席官邸已標租出去，由知達開發公司得標。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/16 21:10

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國發會中興新村活化首件標租案，由知達開發公司得標，得標業者將以月租6萬8000元承租，包括省主席官邸和毗鄰的1間宿舍，預定9月1日前簽約，簽約後有半年免收租金的準備期，業者林吉財表示，已在擬訂營運計畫，外觀會遵照文化景觀的規定，營運會融入歷屆省主席的特色，以及省府的歷史文化。

    國發會活化中興新村計畫，首件標租案是位在光華路93號省主席官邸，以及毗鄰的光華路99號省府宿舍，合計總面積達2748平方公尺，國發會指定須作為餐廳用途，最後由知達開發公司得標，該公司即是國立台灣工藝研究中心「知達會館」（旅館）的營運業者，業者開始營運後，除月租6萬8000元外，雙月營業額超過230萬元以上，超出的部分要撥3%給國發會。

    省主席官邸環境優雅，主建物是兩層樓木屋，園區內有很大的草皮和高大的綠樹；而另1間宿舍前幾年工研院曾作為青年創業孵化基地辦公室，當時即整修過。得標業者林吉財指出，目前營運計畫已在規劃，省主席官邸木屋1樓會以較平價的商業午晚餐為主；二樓則作為包廂，會推較高檔，庭園則可作為庭園咖啡。另1間宿舍則將給中興創生育成村培育的青年經營下午茶咖啡和販賣店。

    由於省主席官邸位在巷子尾，在地居民認為經營餐廳後，停車將有問題，國發會則表示，已規劃省主席官邸對面有兩間宿舍拆除，騰出的空地有近百坪，將闢為停車場，約有23個車停車格，預定年底前可以完成。

    與省主席官邸毗鄰的宿舍，知達開發公司希望能提供年輕人來開咖啡廳。（記者陳鳳麗攝）

    與省主席官邸毗鄰的宿舍，知達開發公司希望能提供年輕人來開咖啡廳。（記者陳鳳麗攝）

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