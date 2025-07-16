週四各地多雲到晴午後有雷雨 大台北及彰化飆36度

週四（17日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/07/16 21:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（17日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及南部地區午後仍有局部大雨發生的機率；各地高溫約32至35度，而大台北及彰化可能來到36度以上。

中央氣象署預報，週四環境風場由西南風轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及南部地區午後仍可能有局部大雨，外出攜帶雨具以備不時之需，另外，清晨上午中南部仍有零星短暫陣雨，晚上開始隨著風向轉變，東半部地區也有零星短暫陣雨。

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溫度方面，週四各地高溫約32至35度，大台北及彰化局部高溫有機會達36度以上，中午前後紫外線偏強，各縣市皆為「過量級」，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至28度。離島天氣：澎湖多雲，氣溫27至31度；金門多雲，氣溫28至34度；馬祖多雲，氣溫27至31度。

天氣風險公司提醒，週四環境為西南風與偏東風交會，環境上仍處不穩定，各地上午大致為晴或多雲時晴天氣，午後轉多雲有短暫雨或雷天氣，因山區為風向交會點，預估雨勢較明顯，且有往平地擴散機會，大台北地區局部仍有較大雨勢，各地午後要多注意天氣變化。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風轉偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，週四各地高溫約32至35度，而大台北及彰化可能來到36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週四全台各縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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