台南丹娜絲颱風住屋毀損慰助金、淹水救助同步請領 7/17起受理申請

中央針對住屋毀損的最新慰助金方案，每住屋最高可領10萬元，預計7月17日起就可接受民眾申請。（台南市政府提供）

2025/07/16 19:21

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南多區房屋，其中不少屋頂及外牆遭強風吹襲損壞。台南市徶 府說，中央針對住屋毀損的最新慰助金方案，每住屋最高可領10萬元，預計明天（17日）起就可接受申請。而原本的淹水救助也可同步請領，兩者並不衝突。受理民眾申請案將依據從寬、從速、從簡原則辦理，希望能盡快幫助災民恢復家園。

住屋毀損慰助金方面，南市工務局說，住屋的屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）遭丹娜絲颱風毀損，住屋所有權人或實際居住人可以提出申請。如果是有居住事實的住屋所有權人及其他有居住事實者，慰助金核發基準為依屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）損壞面積合計，未達20平方公尺者，發給慰助金1萬元。達20平方公尺以上且未達100平方公尺者，慰助金5萬元。達100平方公尺以上者，慰助金10萬元。

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工務局說，如果住屋所有權人無居住事實，將依前基準折半核發。如慰助者為列管有案之中、低收入戶，每戶分別按前項核發基準再加發5千元。

此外，本項住屋受損慰助與社會局目前已開始受理的死亡、重傷、安遷及淹水4項救助並不衝突，社會局強調，民眾除申請住屋毀損慰助金，另可根據受災狀況，於以上4項中擇優擇一領取災害救助金，例如本次七股西寮地區有大規模淹水，就可再請領淹水救助金1.5萬元。至於大規模淹水救助勘查作業，將由區公所採取街頭巷尾淹水高度作為基準，從簡、從速進行淹水救助勘查。

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