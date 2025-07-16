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    「血論文」不只一案？范雲：教育部和國科會應全面清查

    台師大女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。民進黨立委范雲今（16日）直言，教育部裁罰只是立即性的處理手段，但近日爆出更多「血論文」，要求教育部和國科會啟動專案、全面清查。（資料照）

    台師大女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。民進黨立委范雲今（16日）直言，教育部裁罰只是立即性的處理手段，但近日爆出更多「血論文」，要求教育部和國科會啟動專案、全面清查。（資料照）

    2025/07/16 19:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕台師大女足教練強迫選手「抽血換學分」案件延燒，民進黨立委范雲今（16日）直言，教育部裁罰只是立即性的處理手段，但近日爆出更多「血論文」，涉及使用違法採血檢體的學術研究，不只這一案，要求教育部和國科會啟動專案、全面清查，絕對要還給受害學生公平正義。

    范雲晚間透過社群平台發文說明，她今天已協助教育部與受害學生取得聯繫，教育部將提供受害學生法律協助；教部針對違反研究倫理，認定情節重大，依人體研究法對師大裁罰110萬元，並對計畫主持人陳姓教授、計畫所屬成員周姓教練各裁罰50萬，相關缺失一併要求學校限期改善報部。

    不過，范雲提醒，這只是目前已經裁罰的內容，經她辦公室檢視後，認爲並不完整，後續調查也還有其他需要裁罰的部分，她會持續要求教育部嚴正辦理。

    范雲進一步指出，裁罰只是立即性的處理手段，這兩天，社群上爆出更多「血論文」，涉及使用違法採血檢體的「學術研究」，不只這一案。光是一個學生就被採超過200管血液，有高達40個學生被違法抽血，這些血都到哪裡去？目前掌握被終止的計畫，有多少檢體是違法採集？國科會昨天在記者會上居然答不出來。

    范雲提到，衛福部尚未針對非醫事人員抽血的重大違失進行裁罰，她也正和衛福部追蹤調查進度，會繼續監督教育部、國科會和衛福部處理本案，絕對要還給此案受害學生遲來的公平正義。

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