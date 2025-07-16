為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大爆「抽血換學分」 林靜儀：若涉醫療機構將介入調查

    衛福部次長林靜儀。（資料照）

    衛福部次長林靜儀。（資料照）

    2025/07/16 20:10

    〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足隊遭爆「抽血換學分」，甚至涉及非醫事人員採血，行政院長卓榮泰表示，已要求衛福部依法追究。衛福部次長林靜儀坦言，對於此案「非常震驚」，若教育部調查過程發現涉及醫療機構，衛福部可介入追查釐清；萬一受影響學生已畢業，但有心理諮商等需求，也會進一步研議看看提供協助。

    林靜儀指出，此案研究計畫主持人等主管機關是教育部，因此依權責劃分，已發文並附上可能涉及條文，促請教育部按「人體研究法」調查與懲處。

    林靜儀坦言，很疑惑這些學生的血液檢體最後去了哪裡？是學校自行處理或與醫療機構合作？不過，相關事宜都牽涉人體研究倫理審查委員會（IRB）審查文件，衛福部無法去撈這些資料，因此必須靜待教育部追查。

    不過，林靜儀強調，她已請醫事司預先準備，萬一在教育部調查過程中發現有合作醫療機構，衛福部就可介入調當時的IRB資料，釐清當時的作法，並進一步處理。

    至於受害學生所受創傷妥善照護、輔導，林靜儀指出，若是在校生，學校會有相關機制，但萬一已是畢業生有心理諮商等需求，衛福部可以啟動與相關專業團體合作提供一些協助。不過，實際影響人員的資料，都在教育部手上，需要再進一步確認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播