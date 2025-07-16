台師大爆「抽血換學分」 林靜儀：若涉醫療機構將介入調查

衛福部次長林靜儀。（資料照）

2025/07/16 20:10

〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足隊遭爆「抽血換學分」，甚至涉及非醫事人員採血，行政院長卓榮泰表示，已要求衛福部依法追究。衛福部次長林靜儀坦言，對於此案「非常震驚」，若教育部調查過程發現涉及醫療機構，衛福部可介入追查釐清；萬一受影響學生已畢業，但有心理諮商等需求，也會進一步研議看看提供協助。

林靜儀指出，此案研究計畫主持人等主管機關是教育部，因此依權責劃分，已發文並附上可能涉及條文，促請教育部按「人體研究法」調查與懲處。

請繼續往下閱讀...

林靜儀坦言，很疑惑這些學生的血液檢體最後去了哪裡？是學校自行處理或與醫療機構合作？不過，相關事宜都牽涉人體研究倫理審查委員會（IRB）審查文件，衛福部無法去撈這些資料，因此必須靜待教育部追查。

不過，林靜儀強調，她已請醫事司預先準備，萬一在教育部調查過程中發現有合作醫療機構，衛福部就可介入調當時的IRB資料，釐清當時的作法，並進一步處理。

至於受害學生所受創傷妥善照護、輔導，林靜儀指出，若是在校生，學校會有相關機制，但萬一已是畢業生有心理諮商等需求，衛福部可以啟動與相關專業團體合作提供一些協助。不過，實際影響人員的資料，都在教育部手上，需要再進一步確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法