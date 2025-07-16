嘉南水利會改制後第4任處長 57歲劉業主出任

農田水利署長蔡昇甫（中者）擔任監交人，該署嘉南管理處卸任處長王志誠（左）把印信交給新任處長劉業主（右）。（記者王俊忠攝）

2025/07/16 19:40

〔記者王俊忠／台南報導〕從農田水利會改制為公務機關後的農業部農田水利署嘉南管理處，前3位卸任處長受到65歲屆齡退休規定，任期僅2年到1年間。第3任處長王志誠在7月16日退休，接棒的第4任處長劉業主年僅57歲，有同仁指新處長劉業主較年輕，領頭工作可望做久一點。

過去在公法人時期的嘉南農田水利會，因會長任期不受年齡限制，前會長徐金錫做了長達17年會長、楊明風會長也做了10年。之後嘉南水利會改制公務機關，首位農水署嘉南管理處長邱清義做了2年退休、後繼的陳英仕與王志誠也各因年齡緣故，僅做了1年半與1年處長任期。

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今天從王志誠手裡接下印信的劉業主，擁有成功大學水利碩士學位及水保技師專業，加上年紀不到60歲，處長任期可望超越前3任處長。農田水利署長蔡昇甫南下監交王志誠與劉業主交接印信，他期許劉業主掌舵後能多照顧同仁、與同仁加強溝通互動，齊心努力面對、解決農田水利問題，並與地方政府持續合作，讓農業灌區能夠有水無災。

劉業主表示，嘉南灌區有歷任會長、處長與同仁們奠定良好基礎，近年做的新烏山嶺引水隧道、曾文溪渡槽改建與東石支線改善等工程都榮獲優良農業建設獎；嘉南管理處對烏山頭水庫與嘉南大圳的維護管理也受到肯定，未來會規劃相關工程參選公共工程金質獎。

劉業主還引用古代理學家張載對教育宗旨的4句名言─為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平，來對應農田水利事業的三生功能，期勉同仁一起做到環境優化（生態、環境）、糧食生產（生產、生活）與世紀傳承、永續經營。

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