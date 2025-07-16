國科會統計台師大女足案計畫 已執行2年獲補助520萬

針對台師大女足隊涉違法抽血案，國科會主委吳誠文罕見發怒，要求校方重新徹查。（記者吳柏軒攝）

2025/07/16 19:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊被逼參加研究與抽血案，因校方調查輕放涉案教授，今引發外界怒火，連行政院長卓榮泰也發聲要求徹查，教育部緊急記者會嚴懲計畫主持人與校方，國科會主委吳誠文也罕見發怒要台師大「好自為之」，而該案源自教授執行國科會精準運動科研計畫，目前已執行2年，獲補助520萬元，最重可追繳。

台灣師範大學女子足球隊爆發被迫抽血案，緣由是該校教授執行國科會精準運動科學研究專案計畫，女足隊周姓教練疑似權勢霸凌，女隊員承受每天抽3管血的對待達14天，並未事前取得同意書，涉違反人體試驗相關倫理規範，受害女隊員在立法委員陳培瑜等人，以及人本教育基金會等協助下爆料，事情才曝光，而台師大至今調查與懲處仍輕放涉案學者，引發外界震怒。

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外傳該計畫涉及2千多萬元補助，國科會今表示，「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」計畫為整合型計畫，包括4個子計畫，其中，台師大教授陳忠慶執行之子計畫第1年（112年度）補助經費為300萬元，第2年（113年度）補助經費為220萬元，共計520萬元。目前陳已停止執行第3年計畫。周台英（逼迫女足隊抽血的教練）是委託招募的協同人員。

國科會主委吳誠文今在媒體受訪時罕見發怒，痛批台師大，也強調最重懲處，將追繳研究經費，以及停權處分，停權者將不能申請任何國科會計畫與獎勵，此舉將對台師大造成很重大的影響，要台師大「好自為之」，重啟調查1個月內回報，國科會2個月後對外公告結果。

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