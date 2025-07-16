台師大女足案引眾怒 校方：儘速重啟相關處分

台師大女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。台師大今表示，會儘速重啟相關處分。（資料照）

2025/07/16 18:49

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員被迫抽血進行人體試驗案，涉案教練周台英卻能保住教職，引發社會震驚和怒火，行政院、教育部、國科會、衛福部及台北地檢署分另採取動作，台師大校方今（16）日回應，將依程序儘速重啟內部相關處分，以回應社會期待。

台師大霸凌委員會調查認定，教練周台英霸凌學生，建議給予解聘，2年內不得再聘，但台師大教評會並未解聘，台師大學生會長黃莨騰在學生會的臉書發文即明指，台師大三級教評會最終僅給出周台英「不予晉薪、不得超鐘點、不得兼職兼課、不得留職留薪出國研究會進修、不得擔任教評會委員及行政與學術主管」5項處分，換言之，周台英仍然為台師大的專任教師，新學期將繼續教學。

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教育部依人體研究法開罰台師大校方110萬元，並勒令停止台師大接新案審查之資格，且成立專案小組，將同國科會全面徹查。

台師大今日表示，會積極處理和面對，除將依法繳納教育部所裁處罰鍰，配合檢查單位提供資料，也會依程序盡速重新啟動內部相關處分及制度改革作業，落實完善研究倫理機制，以回應社會期待。

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