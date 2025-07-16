150萬打造金門史上最大觀光IP 14米「巨型阿特」亮相

金門史上最大觀光IP「14米巨型阿特」亮相。（記者吳正庭攝）

2025/07/16 20:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府推廣暑假親子旅遊及兩岸自由行市場，今天在金湖鎮新市公園為地區最大的觀光IP裝置藝術「14米巨型阿特氣偶」開箱。即日起於金湖鎮商家消費，並到巨型阿特現場拍照打卡，標註「金門親子嘉年華」及「金門阿特」粉絲專頁，再至「新市256」出示畫面即可免費兌換「阿特LINE貼圖」1組，限量300組，換完為止。

副縣長李文良、金湖鎮長陳文顧及鎮民代表會主席蔡乃靖等多位鎮民代表，一起出席為巨型阿特「開箱」。

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工作團隊指出，「巨型阿特」氣偶是以全台僅在金門野外可見的保育類動物歐亞水獺為原型，從材料、設計、施工耗資近150萬元，是金門史上最大的觀光IP（智慧財產權，Intellectual Property）為基礎設計的吉祥物。

工作團隊指出，這隻外型超萌的巨型阿特，高14公尺，相當於4層樓高，寬約8公尺，加上尾巴前後長約10公尺，較為特別的是，巨型阿特不同於一般IP氣偶，雙腳是分開的，站姿更為自然，製作技術也更高；組裝時，必須先在阿特左右腳各壓500公斤重的沙包防風，充氣只要1小時，卻要花費9小時組裝。

工作人員透露，「巨型阿特」萌樣討喜，各界已有不少詢問，未來可能會在其他城市移展，目前先在金門駐展2個月。

縣府表示，更多活動資訊可前往「2025金門親子嘉年華」官網查詢。

金門「14米巨型阿特」亮相，副縣長李文良（後排左四）、金湖鎮長陳文顧（後排左）及鎮民代表會主席蔡乃靖（後排左三）等多位鎮民代表共同出席推動金門親子嘉年華活動。（記者吳正庭攝）

金門「14米巨型阿特」亮相，小朋友排排坐，學阿特賣萌樣。（記者吳正庭攝）

金門「14米巨型阿特」夜間會發亮，一樣可以打卡拍照。（金門縣政府提供）

這隻高6米的大型氣偶是金門縣鳥戴勝。（金門縣政府提供）

這隻金門風獅爺是高6米的大型氣偶。（金門縣政府提供）

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