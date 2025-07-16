丹娜絲吹走蓋子！水塔內死了一隻鳥 住戶喝鳥屍水直喊超噁

颱風過後，記得要檢查一下自家的水塔，避免有鳥類等動物掉落而不知。（蘇青癸提供）

2025/07/16 18:29

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，不少民眾住家的屋頂被強風掀飛，很多家戶的水塔蓋也不見了，日前安南區有民眾覺得自家的水有異味，上樓檢查水塔，才發現水塔蓋不見了，裡面竟死了一隻鳥，而且已腐爛長蛆，直呼「超噁的！」

安南區公親里長王金樹表示，這次颱風，公親里只有少數住家房子、遮雨棚受損，另外也有部分透天厝的水塔蓋被吹走，有住戶反映水塔內有鳥屍，他今天傍晚也特別透過社區廣播通知里民要檢查一下自家的水塔。

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公親里巡守隊書記蘇青癸說，風災後，他利用空拍機巡視社區受損狀況，發現至少有1、20戶住家的水塔蓋不見了。水塔蓋真的很重要，有一位里民說他前些日子老覺得自家的水有股怪味道，上樓檢查水塔，發現水塔蓋不見了，仔細一瞧，「安娘喂！，水塔裡竟死了一隻鳥，還長了蟲，想到每天煮飯、泡茶全都喝了下去，就超噁心！」

蘇青癸說，研判小鳥可能要喝水，溺斃在水塔裡，死多久了？沒人知道。所以這次颱風過後，發現里內有很多水塔蓋被吹走，因此特別提醒大家颱風過後，記得要檢查一下自家的水塔，避免有鳥類等動物掉落而不知。

安南區公親里巡守隊，風災後利用空拍機巡視社區受損狀況，發現至少有1、20戶住家的水塔蓋不見了。（蘇青癸提供）

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