客委會推「客食」新品牌 這3道菜翻轉客家菜天花板

客委會與膳馨料理共同發表現代客家料理「酥小封」、「金莎醬花生豆腐」與「鹹豬肉酸高麗」。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/16 18:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕客家委員會打造「客食（Ha-Food）」品牌，與米其林餐盤推薦餐廳膳馨民間創作料理共同發表現代客家料理「酥小封」、「金莎醬花生豆腐」與「鹹豬肉酸高麗」，傳巧妙保留客家食材原始風味，運用台菜手法重新詮釋，轉譯客家菜新風貌。

客委會副主委邱星崴強調，總統賴清德推出客家六箭，其中客食（Ha-Food）品牌，希望客家文化不斷傳承創新，透過飲食讓大家更了解及親近客家文化，不再侷限熱炒店的客家小炒、薑絲大腸及桌等刻板印像，客食透過轉譯與創新，與北部的君品酒店、中部的膳馨、東部的理想大地等全台知名飯店與餐廳合作，前進Buffet與重新演譯新客家，成為fine dining，打造客家菜的新天花板。

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客委會與膳馨推出「酥小封」使用客家食材的封肉、梅干菜（鹹菜干）、桔醬，但以酥香金黃的外皮，包裹慢火細燉的豬五花，重新轉譯客家封肉，膳馨總經理鄭乃綱表示，這不是一般的封肉，而是藏著手路心意，每一層油脂與瘦肉交錯如歲月編織的記憶，肉汁在舌尖綻放，感受「台客融合」味覺體驗，展現台菜與客家料理真材實料與手工技藝。

「鹹豬肉酸高麗」則使用客家食材鹹豬肉，再加酸菜醃漬技法手工自製的酸高麗菜，不只是解膩，更可在濃郁豐厚肉香之後提點，讓味蕾重新甦醒，是客家人用智慧把平凡食材變為經典菜餚的日常魔法。

金莎醬花生豆腐，選用美濃在地的花生豆腐（番豆腐），質地滑嫩如絲，加上鹹蛋黃與奶香拌炒的金莎醬，花生及鹹蛋黃香氣撲鼻，揉合了古早與現代，樸實與奢華，更是對客家味緒的重新詮釋。

客委會打造「客食（Ha-Food）」品牌，副主委邱星崴（中）與膳馨料理共同發表現代客家料理「酥小封」、「金莎醬花生豆腐」與「鹹豬肉酸高麗」，（記者蔡淑媛攝）

邱星崴將「酥小封」分享給與會來賓，說明客家好客與美食。（記者蔡淑媛攝）

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