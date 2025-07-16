全教總反對業界人士轉任教師 教育部：提供招不到的學校彈性使用

全教總反對業界人士轉任教師，教育部回應說明，「彈性聘用管道」是提供招不到的學校彈性使用。（記者林曉雲攝）

2025/07/16 19:06

〔記者林曉雲／台北報導〕全教總今（16）日召開記者會，反對教育部擬推「彈性聘用管道」，教育部回應說明，因應半導體、AI等業界吸引力強，學校目前面臨STEM或自然領域教師招聘不易的困境，至於代理三招後僅能聘任未具教師證、甚至非該領域專業代理代課教師，因此規劃引導STEM或自然領域相關系所畢業、且具業界資歷或曾任大專校院相關科系講師及教授者，於強化必要教學知能後，得進入教學現場擔任專業及技術教師或教學支援老師。

教育部說，彈性聘用管道方案規劃，僅為提供學校多招忍聘不到教師困境，增加一個新的彈性管道，學校亦得依需求自行選擇是否聘用此類專技教師到校任教。

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此外，教育部指出，依師資統計年報分析，近5年於各年度「取證即於同年」擔任正式專任教師及公立代理教師比率，除2021年受新冠疫情影響外，每年約有6成應屆投入教職，且近年有提升趨勢，其為新取證教師於第一年即擔任教職比例，並無4成師培生不願投入教育工作一事。

教育部說明，持續推動多元師資培育配套措施，「師資培育數量規劃方案」研訂師資供需指標，據以評估各師資類科、各領域群科師資供需情形，在職前增量部分，114學年已核予國小職前師資生名額增量約160名，特教約120名，並核予中等類科在自然領域、科技領域及部分技術群科（機械群、電資與電子群、土木與建築群、化工群等），職前增量名額約300名。

另，開設各類學士後教育學分班，教育部自今年擴大各類科學士後教育學分班開班數量，鼓勵社會人士投入教職，114學年度學士後教育學分班核定招收約1300人，為去年約150人的8倍。而在開設「技術型高級中等學校專業群科教師公費專班」及「原住民國小師資培育公費專班」部分，114學年核定國立台灣師範大學以公費培育技高工業類科（機械群、動力機械群、電機與電子群）專長師資；114至117學年度由國立屏東大學辦理原住民國小師培公費專班，以在地集中培育模式辦理。

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