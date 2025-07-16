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    嘉義市北園國小新學期換新校長 陳君豪8/1就任

    北園國小新任校長將由陳君豪擔任。（嘉義市政府提供）

    北園國小新任校長將由陳君豪擔任。（嘉義市政府提供）

    2025/07/16 19:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕新學年度將於8月1日開始，嘉義市北園國小校長吳長頴獲遴選擔任興安國小新任校長，校長懸缺今天經過嘉義市政府辦理114學年度公立國民中小學第4次校長遴選會議，遴選出教育處教育網路中心主任陳君豪擔任北園國小新任校長。

    嘉義市長黃敏惠表示，校長是學校領航者，領導風格與教育理念將深遠地影響校園文化的形塑，以及孩子們學習歷程，市府對校長選任一向審慎以待，期勉新任陳君豪校長，善用自身專業與經歷，讓學校成為孩子安心學習、自在成長的場域，繼續朝著「優質」及「卓越」邁進。

    陳君豪表示，「人文稻香、科技北園」，在嘉義市「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大教育願景之下，以全人教育及永續發展為目標，期望未來北園孩子能具備品德、智慧、健康，並朝自我實現、永續教育、身心健全發展，鏈結世界的脈動、預見幸福的未來，將打造北園國小成為一所「幸福、永續、i學習」的學校。

    嘉義市長黃敏惠（中）、教育處長郭添財（右），今期勉陳君豪（左）帶領北園國小邁向優質、卓越。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（中）、教育處長郭添財（右），今期勉陳君豪（左）帶領北園國小邁向優質、卓越。（嘉義市政府提供）

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