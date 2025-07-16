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    彰化市中心污水工程狂挖馬路大塞車 民眾崩潰：還要多久？

    彰化市多條大馬路目前進行下水道工程，馬路挖了又補、補了又挖，快成沒完沒了的工地。（記者張聰秋攝）

    彰化市多條大馬路目前進行下水道工程，馬路挖了又補、補了又挖，快成沒完沒了的工地。（記者張聰秋攝）

    2025/07/16 19:41

    〔記者張聰秋／彰化報導〕分4期施工、工程總經費100多億的彰化市污水下水道建設，2020年動工至今，完成了第一期工程，目前正進入二期，因二期施工範圍正是彰化市人口稠密區的市中心，考驗真正開始。市區車流量大，平常就很容易塞車了，如今又因施工，造成車道縮減甚至禁止通行，塞車情況更加嚴重；不少民眾抱怨，怎麼到處都在挖馬路，到底還要多久，才能改善每天上下班狂塞的夢魘。

    不少人抱怨，施工一波接一波，挖了補、補了又挖，中山路、中正路、三民路整條像沒完沒了的工地。還有民眾說，部分路段沒預設提前改道警示牌，車子繞進巷子才發現路封死，路口倒車迴轉很危險。

    目前進行的第二期工程共分4個標，施工範圍涵蓋中山路、中正路、三民路、南瑤路、民族路、四維路、永安街等重要路段，全是市中心人、車流熱區，施作項目包含推進及工作井立坑作業。

    縣府水資處表示，一期施工主要在市區外圍，交通衝擊較小，但現在的二期全落在人口密集區，確實對交通衝擊較大，因此工程盡量局部進行，避開整條馬路一次全封。內政部國土管理署下水道工程分署預計今年8月上網發包二期第四標工程，等二期四標全部完工後，未來三期與四期將轉往郊區，對市區交通影響會減輕。

    彰化市污水下水道工程自2017年先興建水資源回收中心，2020年試運轉，從2020至2021年間陸續發包施工，主要功能是讓家庭污水匯流至水資中心，經處理後排放至洋仔厝溪。目前雖已投入近5年，僅完成第一期及第二期的部分標案，整體進度尚未過半，估計全案完工恐怕還需好幾年。

    馬路封路施工，民眾開到路口才發現禁止通行。（記者張聰秋攝）

    馬路封路施工，民眾開到路口才發現禁止通行。（記者張聰秋攝）

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