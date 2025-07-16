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    台師大女足隊人體研究爭議 衛福部：應全面檢視IRB

    衛福部傍晚發出新聞稿指出，依目前新聞揭露資訊，台師大研究團隊疑涉違反「人體研究法」，包括未依IRB通過內容執行研究、未取得知情同意，以及研究機構未落實監督與查核，已函請教育部依法調查與處分。（資料照，記者邱芷柔攝）

    衛福部傍晚發出新聞稿指出，依目前新聞揭露資訊，台師大研究團隊疑涉違反「人體研究法」，包括未依IRB通過內容執行研究、未取得知情同意，以及研究機構未落實監督與查核，已函請教育部依法調查與處分。（資料照，記者邱芷柔攝）

    2025/07/16 19:07

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣師範大學女足隊教練涉嫌以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至疑由非醫事人員執行採血，引發社會譁然。衛福部醫事司司長劉越萍今（16日）表示，依「人體研究法」規定，教育部應依法調查並全面檢視其IRB（人體研究倫理審查委員會）審查機制，「應該把當初的IRB整個翻過來查一次。」

    根據「人體研究法」，該法由衛福部負責制定和統籌管理，但實際執行人體研究相關的監督、查核、處分和保障受試者權益等工作，則是由「研究主持人所屬單位的中央主管機關」來負責。

    劉越萍說，目前尚未看到教育部的調查資料，無法判斷問題出在哪個環節，必須釐清研究計畫內容與執行細節，「一個是IRB有問題，一個是IRB沒問題，如果計畫沒問題，那主持人問題就更大了，因為沒有按照通過的計畫來執行。」調查未明前，相關研究計畫應先終止，若確認研究過程違反核准內容，研究主持人的研究案及未來是否能申請研究計畫，都應一併檢討。

    對於外界質疑研究涉及非醫事人員抽血，劉越萍表示，從說明義務、抽血程序到執行人員資格，都應回歸原始計畫來審視。關鍵在於計畫內容有無清楚規範，「人體研究」與「臨床服務」不應混為一談。「當初IRB怎麼審、查核機制怎麼設計」，若研究過程涉及未授權人員抽血，這件事情也要回到源頭，「當初IRB到底怎麼審過的？」

    衛福部稍晚也發布新聞稿指出，依目前新聞揭露資訊，台師大研究團隊疑涉違反「人體研究法」，包括未依IRB通過內容執行研究、未取得知情同意，以及研究機構未落實監督與查核，恐違反第22條、第23條與第24條相關規定。衛福部已函請教育部依法調查與處分，並強調將持續督導各主管機關，強化人體研究審查與管理，保障受試者權益。

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