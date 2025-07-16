新制租屋契約上路一年 北巿市售契約書5成不合格

2025/07/16 18:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕內政部2024年7月修訂「住宅租賃定型化契約」，規定房東應按台電電價收取電費，並應提供電費單資訊。不過，台北市議員汪志冰指出，修訂公告後，坊間販售租賃契約書有5成不合格，2022至2024年間平均每年7件電費爭議，2024年更比前一年暴增2倍。地政局表示，新版契約上路後啟動3波查核，不合格店家經5月全面複查已都合格。

汪志冰指出，租屋超收電費爭議屢見不鮮，許多房東習慣於非夏季以1度5元收取電費，每年6月-9月酷夏季節令人難耐，冷氣用電量大增，夏季電費更可能收費超過5元，而為解決超收電費亂象，內政部2024年修正公告「住宅租賃定型化契約」，如以用電度計費不得超過當期每度平均電價，若非以用電度數計費，則不超過每期電費總額，否則可依消保法處3萬至30萬元罰鍰。

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不過，汪志冰指出，從契約公告到今年5月，地政局僅隨機稽查15處文具店、書局及超商販售的租賃契約書共41件，當中竟有21件是不合格契約書，不合格率超過5成；團隊實際查訪生活百貨店，仍見舊版契約書，市面上仍有流通舊式契約書的黑數現象。

她說，台北市約有8萬件租屋，從2022年至2024年市府各區公所調解委員會受理租屋消費爭議，每年平均有7件是電費爭議，而2024年更有10件電費爭議，是前一年5件的兩倍，可見房東超收電費不合理十分常見，爭議也恐不止於此，建議主管機關的台北市地政局應加強稽查巿售租賃契約書以及廣加宣傳，以保障出租方及承租方權益。

地政局回應，去年8月啟動調查，共稽查10家通路、18份契約，有9份為舊版契約；第2波為今2至4月，稽查8家通路、23份契約，有12份為舊版契約，舊版合約皆當場輔導業者下架或陳列新版；今年5月啟動全面複查，結果全數合格。

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