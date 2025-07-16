丹娜絲重創台南 商業總會募60多萬捐社會局統籌救災

台南市商業總會理事長宋俊明（前排右五）邀請多位商會代表與企業家合力捐出六十多萬元。（南市商業總會提供）

2025/07/16 18:05

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，尤其原台南縣的溪北地區災損更是嚴重，包括農、漁業災損、眾多市民住宅屋頂遭吹掀、停電。台南市商業總會理事長宋俊明除召集各地巡守隊前往麻豆等地幫忙撿拾文旦落果、捐帆布外；16日並號召商會多位代表與企業家，合力募得60多萬善款，捐給社會局統籌運用於救災工作。

宋俊明不捨地說，看到台南災民受到無情的颱風肆虐，許多人家園破損不堪，看了都非常痛心與不捨、也呼籲大家能眾志成城，每個人都能盡一份小小力量，讓受災家園盡快恢復正常作息，而不只是政府或部分單位在救災，正所謂團結力量就大。

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風災發生後，身兼南市守望相助巡守大隊長的商業總會理事長宋俊明，於第一時間召集各地社區巡守隊員兵分五路進入麻豆等災區，協助撿拾、清理文旦落果，文旦農都很感激；也透過獅子會系統購買10多萬元帆布送進災區，提供災民使用。

宋俊明表示，因為這次風災對沿海幾個區域造成很嚴重的災情，很多商界企業家在第一時間已捐善款匯給市府救災專戶，其實有些企業也是受災戶，他想為提供更多資源給市府當作救災後盾，近日再邀集多位商會代表、企業家募得60多萬元，於16日在商業總會捐給市府社會局，盼為救災行動盡點棉薄之力，他也希望社會各界一起加入協助救災行列、有錢出錢、有力出力。

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