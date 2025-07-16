為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超讚！不上晚自習、放學玩社團 彰化竹塘國中185畢業生全上公立

    彰化縣竹塘國中學生連續多年參加日本鐵道模型製作競賽都得獎，其中不乏錄取第一志願的學生參與。（記者陳冠備攝）

    彰化縣竹塘國中學生連續多年參加日本鐵道模型製作競賽都得獎，其中不乏錄取第一志願的學生參與。（記者陳冠備攝）

    2025/07/16 18:11

    〔記者陳冠備／彰化報導〕誰說偏鄉小孩不愛讀書？彰化縣最南端的竹塘國中今年免試入學放榜，大放異彩，185名畢業生全數錄取公立高中職，創下校史紀錄。其中有42人達到第一志願彰中、彰女的標準，有109人錄取前三志願，比例近6成。校長黃仲平表示，學校沒有晚自習、也不辦假日班，學生放學後優先參與社團，靠的是師生互信與學生自律，才能交出這張亮眼的成績單。

    竹塘國中位處偏鄉，教育資源相對有限，學生對升學常缺乏目標。為此，學校自2020年起推動「築夢踏實計畫表」，鼓勵學生設定升學志向，無論是第一志願彰中、彰女，或報名技職體系等，因目標產生動力。黃仲平說，該計畫初期達標率僅5成，如今已突破7成以上，成果斐然。

    「這是一場建立在信任上的實驗。」黃仲平指出，2019年起竹塘國中全面取消晚自習與假日班，當時不少家長質疑學生會退步，沒想到實施後升學率反而更好。孩子透過社團活動與外部競賽獲得成就感，進而激發學習熱情。他說：「這讓我們重新思考，偏鄉孩子需要的，從來不是更多的課堂時間，而是找到生活與學習的平衡點。」

    黃仲平舉例，近年錄取第一志願的學生幾乎都參與至少一項社團，從直笛隊、田徑隊，到科展、鐵道模型製作等。有位直笛隊學生曾說：「音樂是我人生的蝸牛殼。」她形容，在低潮時可暫時躲入音樂世界療癒心情，重整後再出發。今年錄取高雄醫學大學的楊姓學生也分享，參與社團紓解了課業壓力，而競賽帶來的成就感，反而是她持續學習的動力，學會時間管理後，能從容面對各種挑戰。

    黃仲平強調，這份成績單不是要與都會名校比較，而是展現「每一位學生是否努力朝夢想前進」。他表示，未來學校將持續以築夢計畫為核心，結合數位教學與多元社團發展，為偏鄉孩子打造有方向、有彈性、有熱情的學習環境，讓他們也能在升學路上綻放光芒。

    彰化縣最南端的竹塘國中，今年免試入學放榜大放異彩，185名畢業生全數達成錄取公立高中職標準，創下校史紀錄。（記者陳冠備攝）

    彰化縣最南端的竹塘國中，今年免試入學放榜大放異彩，185名畢業生全數達成錄取公立高中職標準，創下校史紀錄。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播