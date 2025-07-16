颱風重創嘉義農漁業 立院經委會邀各部會研議救災對策

嘉義縣溫網室設施受損嚴重。（記者林宜樟攝）

2025/07/16 19:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來狂風造成嘉義縣農漁產業嚴重受損，立法院經濟委員會今天邀農業部、內政部、環境部等部會機關到嘉義縣與農漁民座談，農民反映溫網室設施嚴重受損，爭取專案貸款還款展延，重建期間無收入，爭取從事投保勞保工作維持生計同時保留農保資格；因相關訴求涉及農業部、勞動部等機關，將再跨部會研議。

立委蔡易餘、賴惠員、張啓楷、嘉義縣長翁章梁及農業部政務次長胡忠一等今天到嘉義縣永在食安大樓與農漁民座談，農漁民反映風災造成溫網室設施、農舍、魚塭工寮及各項設備等毀損，設施更是以專案貸款方式興建，如今設施毀損，還需再辦貸款重建，但重建面臨缺工問題，完成設施到種植收成恐長達兩年，將面臨繳付新舊貸款本金利息及重建期無收入等問題。

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嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，建議農業部發函各農會，給予受災農民延緩償還原專案貸款本金的依據，且農民若無收入，從事非農業工作維持生計而投保勞保，應延長保留農保期限。

農業部農業金融署副署長周妙芳說，原專案貸款若農民還款有困難，請各農會協助延緩償還本金，會再研議延緩期限；專案低利貸款補貼利息資格部分，原規定是農民從事農業以外其他職業合計收入應不高於基本工資全年總額的1.25倍，會研議調整。

蔡易餘說，農民若無收入從事投保勞保工作，勞農重複加保期間每年累計不超過180天，農保資格不受影響，本次災害農民重建期長，請農業部與勞動部研議延長勞農重複加保期限。

農民也反映，溫網室遭毀損，若要加快復原速度，會採異地重建，但不知能否申請補助，也盼能延續面積及原種植品項；胡忠一說，原溫網室遭毀，異地重建仍可申領補助，玉女小番茄有控制栽種面積，若原可種植玉女小番茄者，異地重建可續種，但原溫網室若再重建，則不得再種植。

另外，風災畜牧業環境設備損壞嚴重，有關災後環境清除部分，蔡易餘及副議長陳怡岳建議環境部需要足夠的時間給受災戶整理，稽查大隊不可隨意開單，並設定寬限期至少半年；環境部說，會再討論設定合理的寬限期，原則以半年期限為參考。

立法院經濟委員會邀各部會與農漁民座談。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘請各部會研議協助農民措施。（記者林宜樟攝）

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