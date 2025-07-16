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    颱風「薇帕」估明天生成 週五、週六最接近台灣

    菲律賓東方的熱帶性低氣壓明天就會增強為薇帕颱風，週五、週六最接近台灣。（擷取自中央氣象署網站）

    菲律賓東方的熱帶性低氣壓明天就會增強為薇帕颱風，週五、週六最接近台灣。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/07/16 17:50

    〔記者林志怡／台北報導〕今年第6號颱風「薇帕」蓄勢待發，中央氣象署預估，目前位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓明天就會增強為薇帕颱風，週五、週六最接近台灣，外圍環流將造成東半部地區、南部地區明顯雨勢，但期間是否發布海上颱風警報還有待觀察。

    中央氣象署預報員張承傳指出，明天台灣周邊風向從西南風轉為偏東風，中南部地區清晨到上午有零星降雨，白天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，但各地山區、南部地區需注意局部較大雨勢，入夜後東半部地區將有零星降雨。

    此外，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計明天增強為今年第6號颱風「薇帕」，預計發展強度可達輕度颱風中上水準，通過呂宋島北端陸地、進入南海，持續往廣東前進，週五、週六最接近台灣，週日逐漸遠離，期間是否發布海上颱風警報還有待觀察。

    張承傳說，週五到週日受到熱帶系統影響，週五東半部地區雨勢漸趨明顯，有陣雨或雷雨，西半部地區仍以午後雷陣雨為主，另東半部地區、午後南部地區有局部大雨；週六、週日東半部雨勢持續，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北仍以午後雷陣雨為主，恆春半島有大雨或局部豪雨。

    下週一到下週三隨著熱帶系統遠離，台灣仍處於低壓帶內，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部有局部降雨，其他地區午後雷陣雨。

    降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    今日降雨。（中央氣象署提供）

    今日降雨。（中央氣象署提供）

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