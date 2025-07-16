讓座衝突有解？「優先席」將取代博愛座 網友看法兩極

台鐵區間車EMU900車廂內的「優先席」座位同時保留「博愛座」字樣，示意圖。（資料照）

2025/07/16 21:45

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨（15）日三讀通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將現行博愛座，改名為「優先席」，並將對象定義從過往的「身心障礙者、老弱婦孺」修正為「有其他實際需要者」。修法同時附帶決議，要求交通部與衛福部訂定統一標示圖樣，並加強教育宣導，消息一出便在網路社群掀起熱議。

一名網友在「Threads」分享「博愛座」將正式改名為「優先席」的消息，期待化解讓座爭議不斷的問題。該篇貼文短時間內就突破44萬次瀏覽及1.9萬讚，更引發廣泛討論。

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不少網友對改名抱持負面看法，質疑只是「換湯不換藥」，無法有效解決讓座衝突，「只要那個座位名稱不一樣，顏色不一樣，就是會有人叫你讓位，而且『有實際需求者』是什麼鬼，誰來定義誰是需要的人，到最後還不是讓大家在捷運上吵成一團」、「取消才是正解，每個位子真的要是有需求的人都可以坐、可以讓」、「改『想坐就座』」。

然而，另一派網友則認為，「有時候立法是第一步，人心才會思辨」、「立法改名是讓這些觀念沒有更強的依據，可以鬆動老舊觀念的一小角」、「老實說不管叫博愛座還是優先席，要發揮其效果，還是要從日常教育做起啦，教育做得好，不管是不是優先席都會禮讓給需要的人。」

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