咖啡打翻店員秒補1杯 她疑「強迫消費」網不挺：好心被辜負

網友發文分享，剛買好咖啡就不小心打翻，沒想到店員立刻重做一杯並遞到她面前，讓她感到被強迫消費。示意圖。（美聯社）

2025/07/17 00:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕顧客打翻飲料，店員主動補做一杯，這筆錢該不該再付？網友發文說，剛買好咖啡就不慎打翻，沒想到店員直接重做一杯，遞到她面前，她只好再買一杯。她感到壓力，認為被強迫消費。不少網友覺得她反應過度，認為店員出於善意卻被誤解。

網友在Dcard發文說，到咖啡店買飲料，剛轉身準備離開櫃檯就不慎手滑，整杯咖啡掉在地上，灑了一半。她立刻撿起杯子，主動詢問店員該如何處理，頻頻向前來清理的店員致歉。

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原PO指出，她當時並沒有打算再買一杯，認為既然是自己不小心，不喝也沒關係。但她注意到，原本製作咖啡的店員在她撿杯子的同時，已經迅速開始製作第二杯，隨後直接遞到她面前。原PO坦言自己不好意思拿了就走，只好默默說「我再買一杯」，付款離開。

但她坦言，離開店後越想越不對勁，原本並沒有再購買的打算，卻因對方的舉動感到壓力，不得不配合結帳。雖然明白店員可能是出於好意，但過程中沒有詢問一句「要再補一杯嗎」？讓她感到被強迫消費，最後她也向網友提問，「如果是各位會怎麼做」？

貼文曝光後，許多網友都不挺原PO，「不知道是不是飲料店的規則，或許是店員的好意結果被妳說成是強迫消費，看到覺得蠻傻眼的，妳自己的問題還要怪別人」、「人家好意結果被妳說成強迫消費」、「沒有被強迫消費的感覺，只會覺得打翻害別人要清潔，很不好意思，一定立刻再買一杯」。

此外，不少人認為店員原本打算免費再做一杯給她，「我覺得他應該是想重新做一杯給你，但你都主動開口要付錢了，店員也會順著你的話下去」、「我怎麼覺得店員是想補給妳一杯咖啡的，但是你自己說『我再買一杯』，所以就付錢了」、「他是想免費給你的，是你自己說要付錢她才順著你的話說」。

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