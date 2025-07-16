是在懲罰誰？新北五股成泰路1.4公里停4紅燈 駕駛炸鍋交通局回應了

新北市成泰路現場照。（圖由交通局提供）

2025/07/16 17:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕近日有民眾在臉書反映，新北市五股區成泰路1段至工商路約1.4公里路段內，號誌設計不連貫，須連續停等4次紅燈，質疑交通號誌設計不合理，對用路人造成困擾。對此，新北市交通局表示，已於接獲通報後派員查修，並完成號誌調整，呼籲民眾發現異常可主動通報協助改善。

有網友在社群平台發文指出，清晨4點40分出門後，到五股成泰路1段、自強路口，一直到工商路麥當勞的十字路口，約有7至8隻紅綠燈，號誌全部不連貫，短短約1.4公里左右路段就停了4次紅燈，其中有3支紅綠燈是五股國小前、二段91巷、工商路，且這三支紅綠燈更是不到300公尺，硬生生停了3次，怒批交通單位「你們不請警察取締違規穿越馬路的人，取締改管的飆車屁孩，就用這種鳥不拉機的變燈方式來搞其他用路人？你們到底是在懲罰誰？」

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交通局說明，成泰路沿線有多處學校、社區及小巷道，為提高主線通行效率，沿線號誌已依據交通量採連鎖設計，並搭配個別路口調整號誌時制，讓巷道車流及穿越路口行人不需久候。

交通局強調，行車安全與交通效率為市府重要考量，未來也將持續監控路口狀況，視實際需求調整號誌秒數，提醒用路人遵守標誌、標線及號誌行駛，以維行車安全。市民如發現號誌異常或需改善，可撥打免付費維修專線0800-090-234反映，市府將即時處理。

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