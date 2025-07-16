看診以200元紙鈔支付遭拒 網曝「這原因」是關鍵

我國現行流通2字頭鈔券共有2種，面額分別為2000元和200元。（資料照）

2025/07/16 17:38

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市有民眾看診後拿出200元鈔票支付，卻遭診所拒絕，她PO網質疑200元鈔票不是政府發行的法定貨幣嗎？難道不能在市面流通？PO臉書引發熱議。

該名民眾提出疑問後引發大批網友留言，不少人不解地說「原來店家會不收200元」，還有人說「我也曾被拒收過」；有網友說，他收藏了2000元、200元、500元、1000元與2000元共五色的鈔票，放在包包內當招財用；有民眾則說他多次消費拿200元紙鈔，還沒被拒收過。

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有網友提出正解說，會被拒收的原因是200元真的太少出現在市面上，與其要消費還不如拿來收藏還比較有價值；有網友說不只200元，有的店家連2000元鈔票也會拒收，這是因為萬一收到假鈔，有些店家會要員工承擔，因此才會表明拒收；也有大批網友恍然大悟說原來還有200元鈔票，市面上幾乎沒見過，難怪有店家會拒收，真是長知識了。

據央行統計，各類鈔券總發行額占比最低者，即為印有蔣介石肖像的200元券，占比僅0.19%。200元券除圖像具爭議外，台灣民眾不習慣使用2字頭鈔票，更是發行及流通低的主因。

200元鈔券在市面上相當少見。（資料照）

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