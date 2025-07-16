第6號颱風有機會生成！ 專家曝走向、未來一週台灣天氣變化

吳聖宇在臉書分享TD09移動路徑預測圖，分析未來一週台灣各地天氣變化。（圖翻攝自吳聖宇臉書）

2025/07/16 17:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓「TD09」持續發展，氣象署預估有機會發展成為今年第6號颱風「薇帕」（Wipha），最快明（17日）會生成。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇稍早在臉書分享TD09移動路徑預測圖，分析未來一週台灣各地天氣變化，並提醒整個7月下旬，台灣的天氣恐怕都會是不穩定的型態。

吳聖宇今傍晚發文指出，「從下午的預報資料來看，TD09的結構仍然較為鬆散，環流很大的情況下需要時間整理組織，強度發展較慢，不過仍有機會在24小時後（17日）增強為今年第6號颱風薇帕，路徑上大致還是預報會趨向呂宋島北端或近海，繼續往西北西方向通過台灣以南然後進入南海，距離台灣遠近仍有微調的空間，不過大方向應該是比較確定。」

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「從這樣的預報而言，台灣附近從明晚開始轉為偏東風，週五（18日）颱風中心可能經過台灣正南方，掠過呂宋島北端或近海，持續受其北側偏東風的影響，東半部、恆春半島有陣雨或短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機會；西半部山區預報仍顯示會有局部午後熱對流降雨，西半部平地天氣設較為穩定。受到偏東風繞過台灣地形的影響，台灣北部、東北部沿海以及宜蘭、大台北、桃園等地，另外還有南端的台東沿海、恆春半島、綠島蘭嶼等地要注意強陣風出現的情況。」

他繼續說道：「週六（19日）颱風中心經過呂宋島附近後進入南海，繼續向西北西到西北方向移動，台灣附近持續受其北側寬廣的外圍環流影響，風向為偏東到東南風，東半部、恆春半島仍有陣雨或短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機會；南部地區在下半天到晚間也可能有局部短暫陣雨機會；中北部地區持續受到地形屏障作用，降雨較少且集中在深山區，平地降雨機會較低。偏東到東南風持續繞過台灣地形，台灣北部、東北部沿海以及宜蘭、大台北、桃園等地，另外還有南端的台東沿海、恆春半島、綠島蘭嶼、高屏沿海等地要注意強陣風出現的情況。」

「週日（20日）颱風逐漸朝向港澳以南海域接近，慢慢遠離台灣，寬廣的外圍環流東南風仍持續影響台灣，花東地區、恆春半島、南部地區有陣雨或短暫陣雨，其中花東地區、恆春半島仍有局部大雨或豪雨發生機會；宜蘭及大台北地區有局部短暫陣雨，桃園以南到台南以北地區，則要留意午後局部大雷雨發生的情況，天氣持續不穩定。受東南風影響，基隆北海岸、東北角、宜蘭、大台北、桃園、恆春半島、南高屏沿海等地持續要注意強陣風出現的機會。」

「下週一、二（21、22日）颱風進一步遠離，逐漸趨向廣東內陸，受大範圍低壓帶及偏南到東南風環境影響，預報資料看起來各地都會有短暫陣雨或雷雨出現的機會，迎風面的東半部地區可能會有局部大雨，白天期間則是要留意熱力作用加入後，造成的局部雷雨現象，不穩定的天氣仍將持續。」

最後吳聖宇表示，「後續整個季風低壓槽，將會在北緯20至30度之間停留一段時間，有可能會延續整個7月下旬，台灣就位在季風低壓槽內，天氣情況將會是較為不穩定的型態。而且季風低壓槽中，應該還會繼續有其他的擾動系統發展，再有熱帶低壓或颱風出現的機會高，只是目前還沒有辦法確定後續的系統，會在哪邊發展起來，仍要持續觀察預報的變化。」

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