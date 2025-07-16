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    痛批「女足淪人體試驗」調查避重就輕 吳誠文要求台師大1個月內徹查

    針對台師大女足隊周姓教練涉違法向隊員抽血，引發學術倫理及人體試驗倫理風波，國科會主委吳誠文罕見發怒。（記者吳柏軒攝）

    針對台師大女足隊周姓教練涉違法向隊員抽血，引發學術倫理及人體試驗倫理風波，國科會主委吳誠文罕見發怒。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/16 17:26

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學執行國科會計畫，教授卻針對女足隊涉違法抽血，國科會主委吳誠文今（16日）罕見點名校方痛批，質疑台師大體育學門執行計畫需人體試驗的案件占全國達6成，女足案發函三次仍未積極面對問題，「浪費時間、避重就輕」，沒有扮演一個值得尊敬的龍頭學校地位，要求台師大1個月內重啟調查，國科會2個月後公告調查結果。

    台師大女足球員學生疑遭教練周台英以畢業學分施壓、被迫抽血進行人體試驗，因該行為是執行國科會精準運動科研相關計畫，除了教育部調查之外，國科會也在去年11月獲知訊息後展開調查；吳誠文今天受訪，痛批相關教授疑似不當執行計畫、沒有依照學術倫理及人體研界倫理規範，尤其學生相對弱勢，「把學生當實驗對象，沒有好好保護」，嚴重譴責該行為。

    吳誠文更罕見直接點名台師大，指出過去半年多以來，一直調查該案，但尊重學術自由，須由校方先主動調查，但前前後後跟校方發函3次，過程中發現台師大沒有真正積極想要面對與改善研究環境，「浪費非常多時間」、「避重就輕」，痛批台師大身為體育界龍頭學校，沒有真正扮演一個值得尊敬的龍頭學校角色，根據台師大目前回函，導致國科會仍無法進行後續學倫判斷。

    吳誠文更透露，國科會也主動調查，發現全台灣100多個大學有關體育學門的申請計畫案中，其中有關人體試驗的申請計畫案數量，台師大竟占全國達6成，遠遠超過其他學校總和，是非常不尋常的事，希望台師大重新組成調查委員會，認真調查，已第4度發函，要求校方1個月內回報，國科會也已啟動學倫調查，釐清台師大相關研究是否真的有必要抽血。

    吳誠文表示，台師大若不依國科會發函要求，重新嚴謹調查，最重將依相關規定懲處，包含追繳過往研究經費，涉案人員停權等，包含停止申請國科會計畫與各種獎勵，這對學校發展會造成很大影響，「希望台師大好自為之」。也承諾國科會收到台師大報告後，2個月後對外公布調查結果。

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